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Российская газета
Российская газета

Подорожание квартир на Дальнем Востоке доходит до 35% за полгода

На Камчатке, Чукотке, в Магаданской области, Еврейской автономной области, в Бурятии и Забайкалье выросли примерно на 4 тысячи рублей. В прошлом квартале самые существенные колебания цен также были зафиксированы на Дальнем Востоке.В источнике
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Cредняя рыночная стоимость 1 кв. м. жилья на IV квартал 2020 года: Приморский край и Сахалин обгоняют Санкт-Петербург

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Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании парламента Дании

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РБК20:15

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Ранее в Армении заявили, что самолеты американского производства сбили Су-25 в воздушном пространстве страны Кристиан Триберт, который является журналистом-расследователем издания New York Times, опубликовал на свой странице в социальной сети Twitter фото, свидетельствующие о том, что в карабахском конфликте используются американские F-16.
Центральная Служба Новостейвчера в 02:14

Шредер подаст в суд на газету Bild из-за интервью Навального

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