На Камчатке, Чукотке, в Магаданской области, Еврейской автономной области, в Бурятии и Забайкалье выросли примерно на 4 тысячи рублей. В прошлом квартале самые существенные колебания цен также были зафиксированы на Дальнем Востоке.

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