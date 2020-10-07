Подорожание квартир на Дальнем Востоке доходит до 35% за полгода
На Камчатке, Чукотке, в Магаданской области, Еврейской автономной области, в Бурятии и Забайкалье выросли примерно на 4 тысячи рублей. В прошлом квартале самые существенные колебания цен также были зафиксированы на Дальнем Востоке.В источнике
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