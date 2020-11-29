После тестов GeForce RTX 3060 Ti оказалась слабее RTX 3070 всего на 12%

GeForce RTX 3060 Ti в отличие от RTX 3070 имеет на 1024 CUDA ядер меньше, но это ей не помешало в бенчмарках 3DMark и Geekbench показать производительность всего на 12% меньше.