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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Подорожание новостроек меняет предпочтения покупателей

Петербургский дневник
Коммерсантъ
Резкое подорожание новостроек мотивировало покупателей отказаться от них в пользу вторичной недвижимости.В источнике
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В России набирает популярность и дорожает «вторичка»

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