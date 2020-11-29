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Подорожание новостроек меняет предпочтения покупателей

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Резкое подорожание новостроек мотивировало покупателей отказаться от них в пользу вторичной недвижимости.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Подорожание новостроек меняет предпочтения покупателей

Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших городах России в ноябре составила 81,9 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 2% относительно предыдущего месяца. Такие данные приводит ЦИАН. За год значение увеличилось на 9,2%.
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В России стала популярна и подорожала вторичная недвижимость

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Вторичное жилье начало дорожать вслед за новостройками

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Депутат Волков обратится в Генпрокуратуру о проведении проверки в отношении Казакова

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Заместитель начальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы по Уфе Главного управления МЧС по Башкирии Ренат Абдульманов погиб от ранения во время охоты.
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Вести.Ruвчера в 11:38