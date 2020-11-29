Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших городах России в ноябре составила 81,9 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 2% относительно предыдущего месяца. Такие данные приводит ЦИАН. За год значение увеличилось на 9,2%.

Коммерсантъ вчера в 05:00