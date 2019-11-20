В психоневрологическом диспансере в начале осени медсправка для категрии А, В и М стоила 1150 рублей. Чтобы сэкономить более 4 тыс. рублей, воронежцы решили получить справки заранее. Причём в очереди стоят не только те, у кого срок действия прав заканчивается в 2019 году, но и те, у кого в 2020-м.

с чего всё началось

Ранее "Российская газета" сообщила об изменении правил медосвидетельствования водителей. Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Политика Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1» В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.

Футбол В РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-Марино Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался по поводу оскорблений капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.

Общество Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Здоровье Скворцова прокомментировала увольнение трансплантолога Каабака Операция, которую проводил трансплантолог Михаил Каабак маловесным детям, не является уникальной, в России ее делают и другие специалисты, к тому же Каабак продолжает работать в Москве и не лишен возможности оперировать, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, комментируя информацию об увольнении врача.

Общество РЖД показали современные плацкартные вагоны Пока, правда, все новшества только на макете На ежегодной транспортной выставке РЖД показали макет нового плацкартного вагона в натуральную величину.

Шоу-бизнес Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось Анастасия Заворотнюк продолжает проходить необходимые лечебные процедуры в реабилитационном центре.

Политика Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.

Общество Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр Согласно документу, если у водителя на медосмотре или при оказании медпомощи обнаружат заболевание, которое считается противопоказанием к вождению, эту информацию передадут в ЕГИСЗ.

Музыка В США объявлены номинанты на премию «Грэмми-2020» Национальная академия искусства и техники звукозаписи США объявила список претендентов на вручение музыкальной премии «Грэмми» в 2020 году.

Общество Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян Несмотря на рост зарплат, располагаемые реальные доходы россиян стоят на месте, заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

Экономика Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Общество Блогер «Руки-базуки» показал бицепсы после операции Боец ММА из Пятигорска Кирилл Терёшин, ставший популярным в Интернете благодаря своим огромным бицепсам и получивший прозвище «Руки-базуки», показал конечности после операции.

Политика В Латвии запретили трансляцию девяти российских телеканалов Национальный совет по электронным СМИ Латвии в среду принял решение остановить трансляцию девяти русскоязычных каналов на территории республики, поскольку их конечным бенефициаром является Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС.