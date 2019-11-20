Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Ранее "Российская газета" сообщила об изменении правил медосвидетельствования водителей. Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
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с чего всё началось

Воронежцы «штурмуют» диспансер перед подорожанием справок для водителей в 5 раз

В психоневрологическом диспансере в начале осени медсправка для категрии А, В и М стоила 1150 рублей. Чтобы сэкономить более 4 тыс. рублей, воронежцы решили получить справки заранее. Причём в очереди стоят не только те, у кого срок действия прав заканчивается в 2019 году, но и те, у кого в 2020-м.
Вести Воронеж03:01

Подробнее о событии

Из-за ажиотажа вокруг справок продлена работа наркодиспансера в Чувашии

REGNUM12:04

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

РИА Новости09:15

Воронежцы «штурмуют» диспансер перед подорожанием справок для водителей в 5 раз

Вести Воронеж03:01

Подорожание справок для водителей вызвало ажиотаж в России

Lenta.ru08:04

Россияне штурмуют диспансеры из-за подорожания водительских справок в разы

Ридус06:52

Российские водители осадили наркодиспансеры ради справок для получения прав

URA.Ru08:39

Огромные очереди в оренбургском наркодиспансере: люди торопятся оформить медсправки

56orb.ru01:42
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Политика

Киев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

РИА Новости 09:57
Армия и оружие

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

Российские спецслужбы задержали военнослужащего России, которого подозревают в передаче ценной государственной информации Украине, сообщили в ФСБ.
Газета.Ru 11:53
Политика

Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Газета.Ru 12:09
Футбол

В РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-Марино

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался по поводу оскорблений капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
RT на русском 02:14
Кино

Тодд Филлипс получил разрешение на съемки «Джокера 2»

РИА Новости 12:03
Политика

В МИД России ответили на территориальные претензии Эстонии

Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Россия не собирается обсуждать территориальные претензии Эстонии.
Известия 12:26
Транспорт

Движение грузовых поездов по Крымскому мосту откроют в июне 2020 года

RT на русском 09:44
Общество

Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями

Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
РБК 12:15
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Здоровье

Скворцова прокомментировала увольнение трансплантолога Каабака

Операция, которую проводил трансплантолог Михаил Каабак маловесным детям, не является уникальной, в России ее делают и другие специалисты, к тому же Каабак продолжает работать в Москве и не лишен возможности оперировать, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, комментируя информацию об увольнении врача.
РИА Новости 11:31
Общество

РЖД показали современные плацкартные вагоны

Пока, правда, все новшества только на макете На ежегодной транспортной выставке РЖД показали макет нового плацкартного вагона в натуральную величину.
РИА Стрела вчера в 23:18
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах, где будет тёплый декабрь

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидается в стране в декабре.
RT на русском 01:39
Шоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось

Анастасия Заворотнюк продолжает проходить необходимые лечебные процедуры в реабилитационном центре.
DixiNews 08:37
Футбол

В УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки Евро-2020

Стал известен состав корзин для жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.
RT на русском 09:45
Политика

Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
RT на русском 08:53
Общество

Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр

Согласно документу, если у водителя на медосмотре или при оказании медпомощи обнаружат заболевание, которое считается противопоказанием к вождению, эту информацию передадут в ЕГИСЗ.
Доктор Питер 05:02
Музыка

В США объявлены номинанты на премию «Грэмми-2020»

Национальная академия искусства и техники звукозаписи США объявила список претендентов на вручение музыкальной премии «Грэмми» в 2020 году.
REGNUM 11:33
Шоу-бизнес

Украинская певица София Ротару вернется в Россию

REGNUM 05:33
Общество

Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян

Несмотря на рост зарплат, располагаемые реальные доходы россиян стоят на месте, заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».
Коммерсантъ 06:09
Происшествия

Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме

Пропавшую девятилетнюю жительницу кубанского хутора Родниковский нашли живой, сообщило местное издание "Кубанские новости".
РИА Новости 07:08
Политика

Зеленский прибыл на открытие моста у Станицы Луганской

Московский Комсомолец 08:25
Экономика

Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
РИА Новости 06:30
Общество

Блогер «Руки-базуки» показал бицепсы после операции

Боец ММА из Пятигорска Кирилл Терёшин, ставший популярным в Интернете благодаря своим огромным бицепсам и получивший прозвище «Руки-базуки», показал конечности после операции.
News.ru 10:15
Общество

Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Политика

В Латвии запретили трансляцию девяти российских телеканалов

Национальный совет по электронным СМИ Латвии в среду принял решение остановить трансляцию девяти русскоязычных каналов на территории республики, поскольку их конечным бенефициаром является Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС.
ТАСС 08:33
Общество

ФСБ сообщила о задержании в Московском регионе трех вербовщиков ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Московском регионе трех вербовщиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 10:52
Шоу-бизнес

Сын актрисы Елены Яковлевой решил свести татуировки на лице

Сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от многочисленных татуировок на лице.
Вечерняя Москва 01:07
Энергетика

Молдавия получит российский газ со значительной скидкой

С 2020 года цена на российский газ для Молдавии значительно снизится и составит 173 доллара за тысячу кубических метров.
Вечерняя Москва 11:14
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
РБК вчера в 14:13
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Как работают Яндекс.Новости?
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