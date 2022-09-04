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Подорожание запчастей отразилось на тарифах ОСАГО

Банк России опубликовал новые базовые тарифы на ОСАГО, которые будут применяться с 13 сентября.
Коммерсантъ
ЦБ обещает, что страховка подорожает только для неаккуратных и часто попадающих в ДТП водителей, а дисциплинированные автомобилисты, наоборот, будут платить меньше.
Коммерсантъ
Для владельцев мотоциклов и мопедов диапазон меняется с 0,4–2 тыс. до 0,3–2,5 тыс. руб., для таксистов — с 2–12,5 тыс. до 1,5–15,7 тыс. руб. соответственно.
Коммерсантъ
Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% — с 3,7-7,7 тыс. руб. до 3-9,1 тыс. руб.
iXBT.com

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Подорожание запчастей повлияло на тарифы ОСАГО
ИА SM-News03:44
Подорожание запчастей отразилось на тарифах ОСАГО
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Подорожание запчастей отразилось на тарифах ОСАГО в РФ в 2022 году
Автоновости дня01:08
Подорожание запчастей для автомашин отразилось на тарифах ОСАГО в РФ в 2022 году
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Подорожание запчастей отразилось на тарифах ОСАГО
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