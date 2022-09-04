КоммерсантъПодорожание запчастей отразилось на тарифах ОСАГОБанк России опубликовал новые базовые тарифы на ОСАГО, которые будут применяться с 13 сентября.КоммерсантъЦБ обещает, что страховка подорожает только для неаккуратных и часто попадающих в ДТП водителей, а дисциплинированные автомобилисты, наоборот, будут платить меньше.КоммерсантъДля владельцев мотоциклов и мопедов диапазон меняется с 0,4–2 тыс. до 0,3–2,5 тыс. руб., для таксистов — с 2–12,5 тыс. до 1,5–15,7 тыс. руб. соответственно.КоммерсантъДля общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% — с 3,7-7,7 тыс. руб. до 3-9,1 тыс. руб.iXBT.comЧитать далееСвернутьАвтоновости дняАвтоновости дняiXBT.comТарантас НьюсНИА СамараMotorПодробнее о событииПодорожание запчастей повлияло на тарифы ОСАГОИА SM-News03:44Подорожание запчастей отразилось на тарифах ОСАГОMotor03:34Подорожание запчастей отразилось на тарифах ОСАГО в РФ в 2022 годуАвтоновости дня01:08Подорожание запчастей для автомашин отразилось на тарифах ОСАГО в РФ в 2022 годуТарантас Ньюс02:07Подорожание запчастей отразилось на тарифах ОСАГОКоммерсантъвчера в 08:18Показать ещёОценитьПоделиться