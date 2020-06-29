Экономика
Российская газетаПодорожают жилищно-коммунальные услуги
Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона. Ощутимее всего могут повыситься цены на ЖКУ на Северном Кавказе, заметно (на 5 проц.) могут увеличиться тарифы в Бурятии, Якутии, Омской области и Москве.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
РИА Новости 07:29
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru 28 июня в 02:26
Киберспорт
Авторы Valorant планируют выпускать по 6 новых агентов в год
Новых агентов авторы планируют выпускать в начале каждого акта, то есть всего по 6 в год.
Игромания.ру 04:32
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал советскому солдату во Ржеве
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал советскому солдату во Ржеве.
Коммерсантъ 07:20
Космос
Ученые нашли неожиданный способ борьбы с глобальным потеплением
Вечерняя Москва 28 июня в 04:33
Общество
Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях
Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний.
ТАСС 06:35
Происшествия
Премьер Пакистана обвинил Индию в организации нападения в Карачи
RT на русском 08:00
Общество
На посетившую Дивеевский монастырь Волочкову составили протокол
На балерину Анастасию Волочкову, посетившую Дивеевский монастырь, составили административный протокол, сообщает издание "Подъем".
Газета.Ru вчера в 08:14
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Общество
В Самарской области возобновляется работа кафе и турбаз с 1 июля
Принимаю решение разрешить работу кафе и ресторанов с дополнительными ограничениями - 4 кв. м на каждого посетителя.
ТАСС 07:57
Политика
Путин подчеркнул важность каждого голоса на голосовании по поправкам
Ржев, Тверская область, 30 июня 2020, 13:53 — REGNUM Российский президент Владимир Путин назвал «самым важным» голос каждого, кто примет участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ.
REGNUM 06:53
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки без макияжа
Советская и российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева поделилась со своими подписчиками в социальной сети фотографией с отдыха за городом, на которой можно заметить отсутствие макияжа.
iReactor вчера в 10:40
Политика
Владимир Путин подписал указ о военных сборах в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы.
Prooren.ru 01:28
Армия и оружие
Пентагон сообщил об отсутствии доказательств сговора России с талибами
Напомним, о сговоре России с талибами первой заявила газета The New York Times (NYT).
Коммерсантъ 04:33
Наука
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа
Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News.
Российская газета вчера в 20:46
Общество
В Петербурге из-за надвигающегося шторма закрыли сады, парки и скверы
В Северной столице вновь закрыты сады и скверы. На этот раз причиной стали неблагоприятные погодные условия: на город надвигается шторм.
Петербургский дневник 08:18
Происшествия
Закопанный братьями в пляжный песок мальчик погиб в Анапе
Семья туристов оставила троих сыновей играть на пляже, в результате самого младшего из братьев закопали в песок с головой, рассказал во вторник, 30 июня, источник издания «Анапское Черноморье» в правоохранительных органах.
Известия 07:48
Политика
Парламент Китая одобрил закон о национальной безопасности Гонконга
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высшего законодательного органа Китая) одобрил закон о национальной безопасности Гонконга, сообщает агентство Синьхуа.
РИА Новости 07:55
Армия и оружие
Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли населённые пункты ДНР
ИА Новороссия 03:21
Транспорт
Движение по трассе «Таврида» запустили от Керчи до Белогорска
Запущено движение по четырехполосному участку трассы "Таврида" от Керчи до Белогорска протяженностью 115 км, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.
ТАСС 05:01
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Общество
Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в аэропорту Ижевска
Завьяловский районный суд Ижевска оштрафовал экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тысячи рублей по административному делу о хулиганстве в аэропорту, сообщили РИА Новости в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.
РИА Новости 04:28
Авто
Дебютные рендеры нового седана Lada Vesta появились в интернете
Благодаря дизайнерскому решению с узкими светодиодными фарами новый седан Lada Vesta стало выглядеть более агрессивно.
Live24 вчера в 06:02
Здоровье
Доктор Мясников назвал самый полезный овощ
Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания огромного количества витаминов, минералов и биологически активных веществ, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия-1».
Rambler News Service 07:44
Происшествия
Главный госинспектор труда Иркутской области задержан за взятку
Главного госинспектора труда Иркутской области обвинили в получении взятки.
Российская газета 06:39
Общество
В Польше нашли останки более ста детей с монетами во рту
Польские археологи обнаружили массовое захоронение останков более 100 детей.
Русская Планета 08:18
Общество
TikTok и LiKee запретили в Индии
Среди запрещенных программ оказались TikTok, LiKee, Clash of Kings, WeChat, Weibo и другие.
Adindex.ru 03:43