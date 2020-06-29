Экономика
Российская газетаПодорожают жилищно-коммунальные услуги
Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона. Ощутимее всего могут повыситься цены на ЖКУ на Северном Кавказе, заметно (на 5 проц.) могут увеличиться тарифы в Бурятии, Якутии, Омской области и Москве.
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Как вырастут тарифы, зачем знак «Инвалид», кому проиндексируют пенсию
Петрозаводск говоритвчера в 13:31
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Армия и оружие
Скачок уровня радиации в Европе связали с испытаниями «Буревестника»
Зафиксированный в Северной Европе скачок уровня радиации может быть связан с испытаниями в России крылатой ракеты «Буревестник», оснащенной ядерным двигателем.
Суть событий 13:42
Происшествия
На избирательном участке в Санкт-Петербурге фотографу сломали руку
Петербургское отделение Союза журналистов России требует разобраться в инциденте на одном из избирательных участках города, где фотографу Давиду Френкелю полицейские повредили руку - сломали, по предварительным данным.
КП - Санкт-Петербург 10:24
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки без макияжа
Советская и российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева поделилась со своими подписчиками в социальной сети фотографией с отдыха за городом, на которой можно заметить отсутствие макияжа.
iReactor вчера в 10:40
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
Evo-rus.com 12:36
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости 06:58
Энергетика
Коммерческие запасы нефти в США достигли рекордных 541 млн баррелей
"Недавнее снижение спроса на нефтепродукты привело к тому, что коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах достигли рекордного уровня в 541 млн баррелей по состоянию на неделю, закончившуюся 19 июня", - говорится в материалах ведомства.
ТАСС вчера в 13:47
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:02
Транспорт
«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД
Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за 1 км. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
РБК вчера в 03:14
Происшествия
Суд освободил экс-главбуха «Седьмой студии» от наказания
РИА Новости 14:23
Политика
США объявили Huawei и ZTE угрозой нацбезопасности
Китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE официально объявлены угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов, сообщает Федеральная комиссия США по коммуникациям (FCC).
Взгляд.ру 13:28
Общество
Волочкова прокомментировала скандал с посещением монастыря в Дивеево
Нижегородские власти пытаются перекладывать свои проблемы на других, заявила балерина Анастасия Волочкова после скандала, вызванного посещением монастыря в Дивеево.
РИА Новости 14:08
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
Общество
В ВОЗ заявили об опасности текущей фазы распространения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 11:19
Общество
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале
РБК 28 июня в 15:32
Политика
Посольство России в США обеспокоено призывами «свести счеты с русскими»
По словам посла, сведения об угрозах были переданы правоохранительным органам США.
Российская газета 13:04
Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ 13:19
Технологии
Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных.
ToDay News Ufa вчера в 03:49
Политика
ВЦИОМ: 76% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию РФ
В понедельник, 29 июня, стало известно, что 76% избирателей, которые уже приняли участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, поддержали вносимые изменения, 23,6% высказались против.
Форпост Северо-Запад вчера в 03:47
Происшествия
СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
РИА Новости 13:58
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru 28 июня в 02:26
Политика
Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:30
Политика
Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
Газета.Ru вчера в 18:48
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru 13:10
Культура
«Забыть это невозможно». Интервью с главным героем фильма HBO о пытках геев в Чечне
30 июня HBO покажет фильм Welcome to Chechnya про преследования геев в Чечне — пожалуй, самом закрытом российском регионе.
Дождь 11:59
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Экономика
Страховые взносы 0% для МСП: ФНС дополнила контрольные соотношения
ФНС вновь напомнило о контрольных соотношениях для расчета страховых взносов.
Бухгалтерия.ру 04:31