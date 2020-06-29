Экономика
Российская газетаПодорожают жилищно-коммунальные услуги
Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона. Ощутимее всего могут повыситься цены на ЖКУ на Северном Кавказе, заметно (на 5 проц.) могут увеличиться тарифы в Бурятии, Якутии, Омской области и Москве.
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Политика
Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин призвал жителей России голосовать по поправкам к Конституции.
Газета.Ru 06:51
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Наука
В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения
Live24 вчера в 02:37
Общество
В Ростовской области отменили карантин для приезжих из других регионов
Напомним, с середины апреля приезжие из других регионов были обязаны уведомить о своём прибытие местные власти и уйти на самоизоляцию на две недели.
Rostov.ru 05:36
Здоровье
Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции
ФедералПресс вчера в 04:13
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом.
РИА Новости 08:17
Общество
В Самарской области возобновляется работа кафе и турбаз с 1 июля
Принимаю решение разрешить работу кафе и ресторанов с дополнительными ограничениями - 4 кв. м на каждого посетителя.
ТАСС 07:57
Здоровье
Доктор Мясников назвал самый полезный овощ
Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания огромного количества витаминов, минералов и биологически активных веществ, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия-1».
Rambler News Service 07:44
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Общество
Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 06:49
Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец вчера в 02:39
Кино
Новые сезоны «Смешариков» планируют запустить до 2025 года
Telesputnik.ru 04:28
Общество
Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля
Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Известия 04:41
Финансы
Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые с конца мая
Доллар в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 71 руб. впервые с 28 мая.
Коммерсантъ 07:19
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
В Японии обвалились цены на вторичном авторынке на беспрецедентные 40%, сообщает местное аналитическое агентство Kobunsha Co. Ltd. По итогам майских продаж выяснилось, что подержанные автомобили в Японии подешевели на 40% по сравнению с маем 2019 года.
Letnews.ru 03:07
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
Экономика
В Казахстане заявили о повышении тарифов на электроэнергию
Нур-Султан, 30 июня 2020, 15:01 — REGNUM Стоимость электроэнергии в Казахстане вырастет в среднем на 16%.
REGNUM 08:01
Общество
СК вновь прекратил уголовное дело бывшего главы ОП Александра Ландо
Следствие в отношении бывшего председателя Общественной палаты Саратовской области Александра Ландо по делу о мошенничестве вновь прекращено, сообщил источник "ОМ" в СК.
Общественное мнение 08:08
Политика
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Общество
Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
Общественная служба новостей вчера в 10:36
Политика
Владимир Путин подписал указ о военных сборах в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы.
Prooren.ru 01:28
Общество
В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников
В России в «нерабочий период» из-за пандемии COVID-19 сократили 680 тысяч работников.
BFM.ru вчера в 23:54
Культура
Филипп Киркоров стал прообразом героя фильма о Евровидении
RuNews24.ru 02:58
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
При выборе претендентов основное внимание уделялось машинам с наиболее частым прогаром головки блока цилиндров.
Деловое.ТВ 07:02
Космос
Ученые заявили об исчезновении крупной звезды
Неустойчивая массивная звезда загадочным образом пропала из карликовой галактики Кинмана, сообщается в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Росбалт 06:27