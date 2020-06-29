Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПодорожают жилищно-коммунальные услуги

Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона. Ощутимее всего могут повыситься цены на ЖКУ на Северном Кавказе, заметно (на 5 проц.) могут увеличиться тарифы в Бурятии, Якутии, Омской области и Москве.
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В Казахстане заявили о повышении тарифов на электроэнергию

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Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
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Политика

Владимир Путин подписал указ о военных сборах в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы.
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В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

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В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

В России в «нерабочий период» из-за пандемии COVID-19 сократили 680 тысяч работников.
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Ученые заявили об исчезновении крупной звезды

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