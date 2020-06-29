Экономика
Долгие прудыЖилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля
В нашем городе останутся прежними тарифы на газоснабжение, но только до 1 октября 2020 года. Напомним, в последние недели активно говорили о единой «заморозке» тарифов на ЖКУ по всей России из-за пандемии.
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Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Наука
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией
Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах.
REGNUM 08:38
Технологии
Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко назвал преимущества отключения геолокации на смартфоне.
UfacityNews.ru вчера в 17:40
Гаджеты
ASRock представила массивную видеокарту Radeon RX 5600 XT Challenger Pro OC с заводским разгоном
Компания ASRock пополнила ассортимент своих видеокарт новой трёхвентиляторной моделью Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC.
3DNews 07:36
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам
Президент РФ Владимир Путин сегодня обратится к россиянам. Президент выступит ориентировочно в 14:00 по московскому времени.
BFM.ru 05:23
Общество
Путин наградил посмертно волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова
Известия вчера в 12:17
Здоровье
Россиян предупредили о росте числа больных диабетом после эпидемии
Если коронавирус продолжит развиваться с такой же скоростью, то у них может появиться сахарный диабет, заявила в интервью газете «Известия» завкафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяна Демидова.
Live24 вчера в 01:28
Политика
В США считают бессмысленными новые санкции против «Северного потока-2»
Санкции против «Северного потока — 2» со стороны США не имеют никакого смысла и нужны лишь для утешения Украины, пишет американское издание Forbes.
Новые Ведомости 05:28
Кино
Умер актер Карл Райнер из трилогии о друзьях Оушена
Актер Карл Райнер, известный по роли Сола Блума в трилогии о друзьях Оушена, скончался в США в возрасте 98 лет.
Известия 10:21
Общество
Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России
Средние температуры июля будут около и выше нормы, месяц будет теплым, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:42
Здоровье
Врачи назвали главные недостатки системы ОМС
Забюрократизированность всей системы оказания медуслуг и непомерная проверочная нагрузка на врачей — наиболее негативные стороны системы обязательного медицинского страхования, считают 82% врачей-специалистов, согласно проведенному в приложении «Справочник врача» опросу (есть у РБК).
РБК 06:42
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса
Речи о завершении пандемии не идет, сказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, пишет ТАСС.
BFM.ru вчера в 12:21
Политика
Россия не вошла в список стран для снятия запрета на въезд в ЕС
Россия, Бразилия и США — три страны с наибольшим числом выявленных случаев заболевания — не вошли в список стран, гражданам которых разрешили въезд в ЕС.
РБК 10:11
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Забайкалье достигло 3161
В регионе скончалась 67-летняя женщина с COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями На 30 июня в Забайкальском крае число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 3161 (61 за последние сутки).
Байкал-Daily 02:41
Экономика
Аналитиков Sohu поразил маневр России по избавлению от госдолга США
Издание «ПолитРоссия» приводит перевод статьи Sohu, аналитики которого обратили внимание на неожиданный маневр России.
iReactor 05:44
Шоу-бизнес
Сафронов вывел на чистую воду «попавшего в психбольницу» скандалиста Алибасова
Адвокат артистки Юлия Вербицкая заявила, что сын продюсера Бари Алибасов-младший заявил о неком "режиме", не предполагающем общение 73-летнего шоумена с посторонними людьми – Федосеева-Шукшина и ее юрист опасаются, что Алибасова заперли в психбольнице.
Экономика сегодня 08:01
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Футбол
Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу
CT news вчера в 04:06
Космос
Ученые подтвердили возможность получения энергии из черных дыр
Ученые создали симулятор черной дыры – вращающийся и поглощающий звук диск из пенопласта, и направили на него кольцо из динамиков.
Политика Сегодня 27 июня в 10:49
Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 02:45
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Транспорт
Открыт участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
В период строительных работ специалисты провели переустройство распределительных и магистральных газопроводов, электросетей.
Evo-rus.com 03:53
Футбол
Гендиректор «Химок» оценил сроки принятия решения по выступлению в РПЛ
В июне «Химки» получили лицензию для выступления в РПЛ, но позднее министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что команда в следующем сезоне продолжить выступать во втором по силе дивизионе чемпионата России.
РБК 10:10
Политика
Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:30
Общество
Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей
Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня 28 июня в 04:44