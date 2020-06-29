Экономика
Татарстан-24В Татарстане с 1 июля подорожают жилищно-коммунальные услуги
По словам специалистов, подорожание жилищно-коммунальных услуг происходит ежегодно 1 июля. Изменения в тарифах будут разные, но все в пределах допустимого порога. В Татарстане плата за коммунальные услуги увеличится, в среднем, до 4%.
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Согласно распоряжению об индексации размера платы за коммунальные услуги, в Татарстане стоимость платы за жилищно-коммунальные услуги во втором полугодии вырастет на 4%.Реальное время02:52
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