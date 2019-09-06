Подоходный налог нужно брать с водителей, которые за деньги подвозят попутчиков в рамках сервисов совместных поездок, таких как BlaBlaCar.

с чего всё началось

Водители, которые подвозят попутчиков в рамках сервиса BlaBlaCar и подобных ему, должны уплачивать подоходный налог, ставка которого составляет 13%. Такая позиция отражена в ответе Минфина от 22 августа на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП).

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