Экономика
ИзвестияПодорожный налог: участникам BlaBlaCar грозит уплата НДФЛ
Водители, которые подвозят попутчиков в рамках сервиса BlaBlaCar и подобных ему, должны уплачивать подоходный налог, ставка которого составляет 13%. Такая позиция отражена в ответе Минфина от 22 августа на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП).
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Подоходный налог нужно брать с водителей, которые за деньги подвозят попутчиков в рамках сервисов совместных поездок, таких как BlaBlaCar.Известия17:02
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