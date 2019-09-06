Подоходный налог нужно брать с водителей, которые за деньги подвозят попутчиков в рамках сервисов совместных поездок, таких как BlaBlaCar.

с чего всё началось

Водители, которые подвозят попутчиков в рамках сервиса BlaBlaCar и подобных ему, должны уплачивать подоходный налог, ставка которого составляет 13%. Такая позиция отражена в ответе Минфина от 22 августа на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП).

Футбол Фернандеш и Кабелла вошли в заявку «Краснодара» на матчи Лиги Европы Новичок Краснодара Мануэл Фернандеш, ранее выступавший за Локомотив, вошел в заявку быков на групповой этап Лиги Европы.

Футбол Румыния — Испания 1:2 (2-й тайм) Сборная Испании обыграла Румынию в отборочном матче Евро-2020 - 2:1, а защитник Серхио Рамос благодаря очередному голу вошел в десятку лучших бомбардиров в истории команды.

Политика МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД.

Экономика Путин поручил снизить ипотечный процент для молодых семей в ДФО Владимир Путин согласился запустить специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых, сообщает РИА "Новости".

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30 человек Власти Багамских островов установили, что не менее 30 человек погибли на архипелаге из-за урагана "Дориан".

Политика Нижегородская область продолжит развивать сотрудничество с регионами Дальнего Востока В свою очередь Глеб Никитин заявил о продолжении сотрудничества Нижегородской области с регионами Дальнего Востока, добавив, что уже заключены соглашения с 5 из 11 субъектов ДФО (Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Приморский и Хабаровский края, Сахалинская область).

Шоу-бизнес «Ни стыда, ни совести»: Марина Федункив показала стройные ноги Артистка вышагивает в длинном блестящем красном платье с глубоким разрезом. Не заметить стройные ноги невозможно.

Экономика Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут увеличить Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены с 30% до 31% для развития нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста.

Армия и оружие Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57 Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.

Политика Абэ предложил Путину заключить мирный договор Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.

Наука В найденном в Австралии метеорите обнаружен неизвестный минерал Исходя из опубликованной в журнале American Mineralogist научной статье, исследователи обнаружили в составе метеорита неизвестный ранее минерал, который в последствии назвали эдскоттитом.

Экономика Орешкин озвучил условия для перехода к четырехдневной рабочей неделе Практическое обсуждение предложения о переходе к четырехдневной рабочей неделе следует начинать при условии достижения гражданами более высоких доходов и более высокого уровня труда.

Общество Суд в Иране расторг брак 22-летнего мужчины и 11-летней девочки Суд одной из провинций Ирана расторг брак между 22-летним мужчиной и маленькой девочкой. Ранее видео их свадьбы появилось в соцсетях.

Политика Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров Президент Украины Владимир Зеленский находится в образе персонажа телесериала "Слуга народа" Василия Голобородько, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

Энергетика Reuters сообщило об уходе Exxon Mobil из Норвегии Американская энергетическая корпорация Exxon Mobil продаст свои нефтегазовые активы в Норвегии за $4 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Общество Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.

Политика МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".

Общество В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.

Авто Стали известны цены на Lada Granta Drive Active Дилеры «АвтоВАЗа» начали прием заказов на «драйверскую» модификацию седана LADA Granta – версию Drive Active.

Гаджеты Honor представил новый смартфон Honor 20s Honor официально представил вчера смартфон Honor 20S.