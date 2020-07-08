Финансы

ТАССТАССПодошел ли к концу «идеальный шторм» на российском фондовом рынке

Российский рынок акций подошел к концу июня 2020 года в состоянии неопределенности. Уже с начала года он оказался под влиянием бурного потока внешних и внутренних новостей, которых при обычном размеренном темпе событий с лихвой хватило бы на несколько лет.
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Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:18

Рынок акций РФ открылся в красной зоне

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Российские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику

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Российский рынок акций с утра умеренно снижается

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Фондовые индексы РФ снижаются на открытии торгов

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Рынок российских акций снизился вместе с нефтью и рублем

Финансовая газетавчера в 21:15

Акции «Сбербанка» слабо отреагировали на финансовый отчет

Finam.Ru03:24
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Общество

Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч

Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 700 792.
RT на русском 03:32
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Общество

В Самарской области 1 человек умер от коронавируса

По данным федерального оперативного штаба на среду, 8 июля, в 63 регионе умер еще 1 человек, у которого ранее был диагностирован коронавирус.
ГТРК Самара 03:31
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Общество

Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег

Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости вчера в 16:44
1,1K
Общество

Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции

Слово и Дело 02:26
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Гаджеты

Составлен рейтинг самых быстрых бюджетных Android-смартфонов 2020 года

В десятку флагманских смартфонов попали также OnePlus 8 Pro, Meizu 17 Pro, iQOO 3, Realme X50 Pro, Redmi K30 Pro, iQOO Neo3 и Oppo Ace2.
Evo-rus.com 06 июля в 02:16
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Шоу-бизнес

Волочкова выиграла суд по делу о 22 квартирах в Астрахани

Анастасия Волочкова выиграла суд по делу о 3 миллионах долларов, которые она одолжила бывшему мужу Игорю Вдовину.
ТВ Центр вчера в 13:01
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Российская газета вчера в 04:41
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
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Общество

СМИ узнали о прослушке и чтении почты Сафронова сотрудниками ФСБ

Во время оперативно-разыскных мероприятий по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова ФСБ прослушивала его телефонные переговоры и читала его переписку по почте, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 03:42
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Общество

Беглов поздравил петербуржцев с Днём семьи, любви и верности

78.ru 00:22
1
Общество

В Крыму выявлено 15 новых случаев коронавируса

Всего в Республике Крым зарегистрировано 804 случая коронавируса, выздоровели – 596 человек, 31 умер.
Вести.Севастополь 03:04
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Культура

Клип Билана в стиле TikTok собрал миллион просмотров за один день

Клип российского певца Димы Билана, снятый во время карантина в стиле TikTok, всего за 24 часа просмотрели более миллиона человек.
Газета Metro вчера в 04:41
18
Общество

Адвокат Сафронова не исключил допроса Рогозина по делу о госизмене

По делу Ивана Сафронова о госизмене следователи ФСБ могут допросить гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
Накануне.Ru 03:22
Политика

СБУ заявила о задержании «куратора руководства ДНР»

Служба безопасности Украины задержала в Киеве «внештатного представителя спецслужб России», говорится в заявлении СБУ от 7 июля.
Известия 00:01
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06 июля в 06:05
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Общество

В Италии врачам удалось разделить сиамских близнецов

На подготовку и исследования ушло больше года, всего потребовалось три операции. Сейчас маленькие пациентки чувствуют себя хорошо.
Первый канал 01:36
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Политика

Глава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая

РБК вчера в 22:21
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Гаджеты

Раскрыта новая схема мошенничества при продаже смартфонов

Мошенники открыли для себя новый способ обмана при продаже смартфонов - они покупают телефоны в лизинг и перепродают их, но спустя определенное время устройство блокируется из-за отсутствия платежей.
Комсомольская правда 03:21
8
Политика

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
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Футбол

Нападающий «Локомотива» подверг критике игру команды при Семине

Нападающий московского "Локомотива" Тимур Сулейманов подверг критике игру команды при экс-наставнике Юрие Семине.
Газета.Ru 03:38
Политика

ФСБ вменила Сафронову передачу гостайны спецслужбе страны НАТО

Советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова подозревают в том, что он по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну.
Интерфакс вчера в 04:59
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Футбол

У Селихова в поезде украли ботинки

Голкипер "Спартака" Александр Селихов стал жертвой злоумышленников в поезде.
Soccer.ru 03:24
Политика

Венедиктов назвал имя вероятного преемника Путина

Журналист Алексей Венедиктов во время недавней беседы со своим коллегой Дмитрием Гордоном решил назвать имя вероятного преемника Владимира Путина, президента РФ.
Discover24 03:13
50
Общество

Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом

ТАСС 02:53
7
Общество

На президента Бразилии решили подать в суд из-за коронавируса

Бразилиа, 8 июля 2020, 06:47 — REGNUM Представители Бразильской ассоциации прессы (ABI) планируют подать судебный иск против президента Бразилии Жаира Болсонару из-за нарушения им правил санитарного дистанцирования, 7 июля сообщается на сайте ABI.
REGNUM вчера в 23:47
Общество

Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских

В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
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Армия и оружие

Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

РБК вчера в 12:17
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Происшествия

Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после смертельного ДТП

РИА Новости 02:00
12
Общество

Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
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