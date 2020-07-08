Российский рынок акций подошел к концу июня 2020 года в состоянии неопределенности. Уже с начала года он оказался под влиянием бурного потока внешних и внутренних новостей, которых при обычном размеренном темпе событий с лихвой хватило бы на несколько лет.

Подошел ли к концу «идеальный шторм» на российском фондовом рынке

Общество В Самарской области 1 человек умер от коронавируса По данным федерального оперативного штаба на среду, 8 июля, в 63 регионе умер еще 1 человек, у которого ранее был диагностирован коронавирус.

Гаджеты Составлен рейтинг самых быстрых бюджетных Android-смартфонов 2020 года В десятку флагманских смартфонов попали также OnePlus 8 Pro, Meizu 17 Pro, iQOO 3, Realme X50 Pro, Redmi K30 Pro, iQOO Neo3 и Oppo Ace2. 11

Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 198

Общество СМИ узнали о прослушке и чтении почты Сафронова сотрудниками ФСБ Во время оперативно-разыскных мероприятий по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова ФСБ прослушивала его телефонные переговоры и читала его переписку по почте, сообщает «Коммерсантъ». 88

Общество Адвокат Сафронова не исключил допроса Рогозина по делу о госизмене По делу Ивана Сафронова о госизмене следователи ФСБ могут допросить гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 953

Общество В Италии врачам удалось разделить сиамских близнецов На подготовку и исследования ушло больше года, всего потребовалось три операции. Сейчас маленькие пациентки чувствуют себя хорошо. 1

Гаджеты Раскрыта новая схема мошенничества при продаже смартфонов Мошенники открыли для себя новый способ обмана при продаже смартфонов - они покупают телефоны в лизинг и перепродают их, но спустя определенное время устройство блокируется из-за отсутствия платежей. 8

Футбол Нападающий «Локомотива» подверг критике игру команды при Семине Нападающий московского "Локомотива" Тимур Сулейманов подверг критике игру команды при экс-наставнике Юрие Семине.

Политика ФСБ вменила Сафронову передачу гостайны спецслужбе страны НАТО Советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова подозревают в том, что он по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну. 1,9K

Футбол У Селихова в поезде украли ботинки Голкипер "Спартака" Александр Селихов стал жертвой злоумышленников в поезде.

Политика Венедиктов назвал имя вероятного преемника Путина Журналист Алексей Венедиктов во время недавней беседы со своим коллегой Дмитрием Гордоном решил назвать имя вероятного преемника Владимира Путина, президента РФ. 50