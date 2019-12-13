Происшествия

Народные новостиНародные новостиПодозреваемая в убийстве Шеремета арестована киевским судом

Детский врач Юлия Кузьменко арестована по решению Печерского районного суда Киева в связи с делом об убийстве журналиста Павла Шеремета, передает РИА Новости. Кузьменко, обвиняемая в убийстве журналиста, будет находиться под стражей до 8 февраля следующего года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Суд Киева поместил под стражу Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета

ТАССвчера в 16:51

Подозреваемую в убийстве Шеремета арестовали на два месяца

Коммерсантъвчера в 17:23

Суд изберет меру пресечения фигурантке дела об убийстве Шеремета Кузьменко сегодня — адвокат

Украина.рувчера в 04:35

Без права на залог – в Киеве озвучили требования по мере пресечения для убийц Шеремета

Новостной фронтвчера в 06:08

Арестован третий подозреваемый в убийстве Шеремета

Газета.Ruвчера в 20:54

На Украине арестована детский врач, подозреваемая в убийстве Шеремета

Аргументы и Фактывчера в 19:31

Подозреваемая в убийстве Шеремета арестована киевским судом

Народные новостивчера в 20:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 04:58, Ашберн
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Фигурное катание

Фигуристка Алина Загитова приостанавливает спортивную карьеру

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.
Комсомольская правда вчера в 13:34
Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.
РИА Новости вчера в 23:57
Политика

МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Рамблер вчера в 07:53
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Российская газета 03:55
Наука

Названы вызывающие бессонницу продукты

Известия вчера в 18:59
Культура

Лещенко объяснился за мат на шоу Галкина

Певец Лев Лещенко, который нецензурно выругался на шоу Максима Галкина на YouTube, объяснил, что это не телевидение и можно не стесняться резких высказываний.
Lenta.ru 03:37
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова актриса Екатерина Дурова

13 декабря после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Львовна Дурова.
Вестник вчера в 05:40
Армия и оружие

Разработчики ракеты «Монолит» рассказали о готовности к госиспытаниям

Новейшая высокоточная управляемая авиационная ракета «Монолит» калибра 122 мм готова к проведению испытаний, рассказал генеральный директор концерна-разработчика «Техмаш» Владимир Лепин.
Известия 03:11
Политика

Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию

Верховная рада Украины в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы.
РИА Новости вчера в 14:14
Общество

Минюст предложил изменить правила взыскания долгов

Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов с физлиц.
BFM.ru 01:16
Армия и оружие

КНДР провела «крайне важное» испытание на космодроме Сохэ

Вести.Ru 03:50
Происшествия

Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца военнослужащему Вооруженных сил Украины Андрею Антоненко, которого следствие считает организатором убийства журналиста Павла Шеремета.
РИА Новости вчера в 20:49
Происшествия

Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28

В Сети появилось фото потерпевшего крушение на Кубани ударного вертолета Ми-28.
Военное обозрение 01:30
Армия и оружие

F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»

В мае американское издание The Drive написало, что истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), предназначенные для уничтожения радаров вражеских комплексов противоракетной обороны.
Lenta.ru 01:03
Шоу-бизнес

Британский актёр Колин Фёрт разводится с женой после 22 лет брака

Британский актёр театра, кино и телевидения Колин Фёрт разводится с женой после 22 лет брака.
OAnews 03:46
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Российская газета 03:45
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
ToDay News Ufa вчера в 04:33
Общество

Видео водителя скорой из Екатеринбурга набрало миллион просмотров

Более миллиона раз пользователи Tik Tok посмотрели видео водителя скорой помощи из Екатеринбурга.
Вечерняя Москва вчера в 06:06
Спорт

Российские конькобежцы выиграли командную гонку на этапе Кубка мира

РБК 04:51
Экономика

ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Политика

США сняли санкции с нескольких российских компаний

Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
РБК вчера в 10:41
Общество

Тысячи школ по всей России запретили телефоны на уроках

Глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила "Российской газете", что более 10 тыс. российских школ запретили использование телефонов на занятиях.
Газета.Ru 04:50
Общество

ФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России опровергла информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников.
РИА Новости 03:18
Музыка

Forbes назвал самые популярные видеоклипы десятилетия на YouTube

В период с 2010 по конец 2019 года самым популярным музыкальным видео на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito».
Коммерсантъ 02:42
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера

Артистка предстала на публике в смелом образе. 31-летняя российская актриса Кристина Асмус вышла в свет без бюстгальтера.
Экспресс газета 02:17
Политика

«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»

Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
РИА Новости вчера в 15:25
Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском вчера в 20:28
Политика

Сергей Левченко ушел в отставку с поста иркутского губернатора

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление об отставке, сказали РБК два источника, близкие к региональным властям.
РБК 12 декабря в 07:48
Политика

Джонсон переизбрался в парламент

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
РБК вчера в 01:38
ещё по теме
Шеремет Павел
Российский, белорусский и украинский тележурналист, руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, впоследствии - «Первого канала». В дальнейшем работал на Общественном телевидении России. Коллега журналиста Дмитрия Завадского.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное