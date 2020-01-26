Жительница Пермского края, убившая двоих детей и попытавшаяся покончить с собой, умерла в больнице города Кудымкар. Эту информацию подтвердили в региональном минздраве. По предварительной информации, смерть наступила из-за остановки сердца, пишет портал «Пермь-онлайн».

Подозреваемая в убийстве двоих детей пермячка скончалась в больнице

Местное время (г. Пермь)

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