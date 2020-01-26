Происшествия

ИзвестияИзвестияПодозреваемая в убийстве двоих детей пермячка скончалась в больнице

Жительница Пермского края, убившая двоих детей и попытавшаяся покончить с собой, умерла в больнице города Кудымкар. Эту информацию подтвердили в региональном минздраве. По предварительной информации, смерть наступила из-за остановки сердца, пишет портал «Пермь-онлайн».
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В Прикамье в больнице умерла мать, убившая двоих детей

Новости Перми 59.ru03:32

Подозреваемая в убийстве двоих детей умерла в больнице в Пермском крае

ТАСС04:21

Под Пермью умерла женщина, совершившая суицид после убийства детей

РИА Новости05:07

«Прожила три дня» В больнице скончалась многодетная мать, которая убила сына и дочь

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В Кудымкаре умерла мать, подозреваемая в убийстве двух своих малышей

АиФ Пермь03:38

Убившая своих детей в Прикамье мать умерла в больнице

ВЕТТА05:47

Мать, убившая двоих детей в Пермском крае, скончалась в реанимации

Местное время (г. Пермь)02:22
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 09:18, Ашберн
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Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
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Виктория Боня улетела в Перу и пропала

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня сообщила в своем Instagram, что собирается в Перу.
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Китайские эпидемиологи назвали источником коронавируса диких животных

Китайские ученые установили, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV были дикие животные.
Известия 08:59
Происшествия

Семь китайцев госпитализированы в Москве с высокой температурой

Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой из отеля в Войковском районе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Газета.Ru вчера в 15:29
Гаджеты

Redmi работает над созданием недорогого конкурента Xiaomi Mi Watch

В Сети появилась информация о том, что китайская компания Redmi работает над созданием бюджетного аналога «умных» часов Xiaomi Mi Watch.Как стало известно, индийский регулятор BIS уже сертифицировал модель под номером HMSH01GE.
UfaTime.ru 05:40
Общество

Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом

Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Газета.Ru 08:35
Политика

Украинский дипломат заявил, что в Париже зреет недовольство Зеленским

Во Франции растет недовольство украинским президентом Владимиром Зеленским из-за паузы после "нормандского" саммита в Париже.
РИА Новости 07:33
Политика

Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса

Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости 02:01
Политика

Осужденная в РФ израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

Газета.Ru 08:18
Экономика

Дерипаска призвал ЦБ снизить ключевую ставку до 4%

"Скорейшее снижение ключевой ставки до 4% сбалансирует российский финансовый рынок, уберет излишнее давление на рубль, вернув его в диапазон 65-68 рублей за доллар", – написал Дерипаска в своем Telegram-канале.
DP.RU 07:06
Общество

Лукашенко одобрил внесение поправок в газовый контракт с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о проекте международного договора, которым одобрил проект протокола о внесении поправок в газовое соглашение с Россией.
Комсомольская правда 24 января в 23:11
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 29

По меньшей мере 29 человек погибли, 1466 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции.
ТАСС вчера в 12:28
Здоровье

Смертельный китайский вирус разрушил планы девушки из Владивостока

Смертельный китайский коронавирус, который стал причиной паники во всем мире, разрушил планы молодой девушки из Владивостока, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 24 января в 16:00
Происшествия

В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок

В Махачкале в одном из многоэтажных домов на улице Гамидова произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок.
Российская газета 07:31
Кино

Андрей Звягинцев связывает отказ от финансирования своих новых проектов с цензурой в России

Как отмечает Звягинцев, фонд объяснил отказ от предоставления средств финансовой нецелесообразностью, хотя ранее в процессе работы над картиной таких сомнений не было.
Эхо Москвы вчера в 06:00
Политика

Песков заявил об эффективном контакте между Путиным и Зеленским

РБК 06:43
Происшествия

Пьяный полицейский насмерть сбил пешехода в Кабардино-Балкарии

УМВД по Кабардино-Балкарии проводит служебную проверку, после того, как пьяный полицейский сбил пешехода, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.
Интерфакс 08:43
Игры

Уже 11 февраля может выйти финальное дополнение для Metro Exodus

Может случайно, а может согласно «заранее составленному хитроумному плану» на сайте проекта Metro Exodus появилась новость, датированная 30 января нынешнего года, в которой называлась дата официального выхода дополнения к игре – 11 февраля.
Faktom вчера в 01:06
Политика

Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины

Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России, и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
REGNUM вчера в 23:56
Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
StarHit.ru 24 января в 06:00
Происшествия

Два украинца пострадали при атаке на молдавский вертолет в Афганистане

Два гражданина Украины пострадали в результате атаки на молдавский вертолет Ми-8 в провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщается на сайте Органа гражданской авиации (ОГА) Молдавии.
Газета.Ru вчера в 11:15
Происшествия

В Москве произошел дорожный конфликт со стрельбой

Дорожный конфликт со стрельбой произошёл между двумя водителями на юго-востоке Москвы, один из них ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 06:44
Здоровье

Количество абортов в Татарстане сократилось почти наполовину

Количество абортов в Татарстане сократилось на 42 процента, на 29 процентов сократилось количество случаев прерывания женщинами первой беременности.
Московский Комсомолец 24 января в 09:01
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова рассказала о своей смертельной болезни

45-летняя Екатерина Волкова, российская актриса, модель, певица и автор песен, призналась в эфире программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", что неизлечимо больна.
Российская газета 08:58
Общество

В Петербурге задержали участников пикета против изменения Конституции

У активистки Марии Малышевой был плакат «Новое кино: Шариковы и Маньки-облигации переписывают Конституцию, чтобы Путин был у власти до гроба».
Эхо Москвы 08:37
Игры

В ближайшее время не стоит ждать трассировки лучей в DOOM Eternal

В июле 2019 года стало известно, что DOOM Eternal будет поддерживать трассировку лучей в реальном времени.
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Общество

Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году

Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 24 января в 13:42
Биатлон

Фийон Майе победил в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Поклюке

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе завоевал золото в масс-старте на 15 км на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
RT на русском 07:03
Авто

Названы неисправности, с которыми нельзя ездить на автомобиле

При каких поломках нельзя не ездить на автомобиле, рассказала «Российская газета».
Автоновости дня 06:02
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В Сети выставили на продажу растянутый «Гелендваген» за 34 млн рублей

На сегодняшний день растянутый Mercedes-AMG G63 реализуется в Германии за 499 тысяч 800 евро, что при переводе на рубли означает сумму в 34 млн 205 тысяч рублей.
Pnzdrive 01:19
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