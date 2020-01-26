Происшествия

RT на русскомRT на русскомПодозреваемая в убийстве двух своих детей умерла в больнице под Пермью

Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице. Об этом сообщили в краевом минздраве. «Женщина скончалась в больнице 25 января», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.
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