Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице. Об этом сообщили в краевом минздраве. «Женщина скончалась в больнице 25 января», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Подозреваемая в убийстве двух своих детей умерла в больнице под Пермью

Местное время (г. Пермь)

Религия Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.

Происшествия Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.

Политика Владислав Сурков покинул госслужбу Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.

Здоровье В Китае назвали сроки инкубационного периода нового коронавируса Инкубационный период нового типа коронавируса может длиться от одного дня до двух недель, заявил глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.

Происшествия В Иране в полете загорелся пассажирский самолет Самолет в Иране совершил экстренную посадку после того, как у него в полете загорелся двигатель. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

Общество Установлен источник китайского коронавируса Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань.

Политика МИД Германии призвал ЕС к криминализации отрицания Холокоста МИД Германии призвал ЕС к криминализации отрицания Холокоста. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас со ссылкой на издание Speigel.

Авто В Сети выставили на продажу растянутый «Гелендваген» за 34 млн рублей На сегодняшний день растянутый Mercedes-AMG G63 реализуется в Германии за 499 тысяч 800 евро, что при переводе на рубли означает сумму в 34 млн 205 тысяч рублей.

Политика Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.

Политика AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.

Политика Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».

Политика Поклонская призвала проверить источники доходов главы Чувашии Депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия») считает необходимым проверить все источники доходов главы Чувашии Михаила Игнатьева.

Общество Глава ВОЗ отправился в Китай для обсуждения коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус объявил поздно вечером, что он находится на пути в Пекин.