Происшествия
RT на русскомПодозреваемая в убийстве ребёнка в Тюменской области признала вину
Подозреваемая в жестоком убийстве ребёнка в городе Заводоуковске Тюменской области 23-летняя девушка признала вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК России. В настоящее время выясняются мотивы преступления, решается вопрос о предъявлении ей обвинения.
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Большое горе в Заводоуковске. Как шли поиски пятимесячного малыша, которого жестоко убила няня
Новости Тюмени 72.ru03:00
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Общество
В Госдуме отреагировали на идею узаконить профессию «домохозяйка»
Госдуме отреагировали на инициативу узаконить профессию "домохозяйка" и назначить этим работникам выплаты в размере прожиточного минимума.
Газета.Ru 04:40
Политика
В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру вчера в 20:09
Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглавшенной Донецкой народной республики (ДНР), был избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы города.
РБК 10:42
Политика
Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.
Газета.Ru 03:03
Армия и оружие
СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.
ТАСС вчера в 11:57
Армия и оружие
США развернут танковый батальон на границе Литвы и Белоруссии
Как следует из сообщения на сайте литовского оборонного ведомства, в октябре США развернут в Литве танковый батальон.
Военное дело вчера в 14:04
Политика
Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским
В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 09:16
Происшествия
Скончался адвокат Александра Кокорина
Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Армия и оружие
В МО РФ рассказали, как совершенствуют авиабазу «Хмеймим» в Сирии
Российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии продолжают совершенствовать: идет реконструкция аэродрома, развивается инфраструктура базы, улучшаются и условия для жизни военных.
ФАН 11:15
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Финансы
Сбербанк дал прогноз курса рубля
«На фоне снижения спроса на риск и цен на нефть пара доллар/рубль в среду может подняться до 64.50», — прогнозируют аналитики Sberbank CIB.
Profinance.ru вчера в 08:27
Кино
Вышел новый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
В YouTube опубликован новый трейлер криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец».
Культуромания 01:46
Происшествия
Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло
Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета 11:01
Политика
США расширили санкции против РФ
Как утверждает Минфин США, американские власти таким образом ликвидировали "схему обхода [американских] санкций", направленную на содействие "доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии".
ТАСС 10:59
Происшествия
Таксист избил известного актера в Москве
В Москве известного актера Степана Девонина избил таксист, пишет РЕН ТВ. По информации телеканала, инцидент произошел на Ботанической улице.
Московский Комсомолец 06:53
Политика
Песков оценил инициативу Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью украинским СМИ президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей готовности ввести в Донбасс белорусских миротворцев и закрыть 400 км российско-украинской границы, которая в настоящее время не контролируется Киевом.
REGNUM 06:12
Футбол
РФС: меры ограничения для болельщиков «Спартака» были недопустимыми
Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил РИА Новости, что меры ограничения для болельщиков, допущенные на матче Кубка России между "КАМАЗом" и "Спартаком", являются недопустимым нарушением требований безопасности.
РИА Новости 11:18
Общество
Умер космонавт Геннадий Манаков
Космонавт Геннадий Манаков, совершивший два космических полета, умер на 70-м году жизни.
ТАСС 10:00
Происшествия
Уволенные из-за дела Голунова полицейские потребовали восстановить их на службе
Трое сотрудников полиции, которые были уволены из-за уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, подали иски в Мосгорсуд к столичному главку МВД с требованием восстановить их на службе.
ТАСС 11:03
Хоккей
Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс»
Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
РБК вчера в 01:30
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Финансы
Объем ФНБ в 2020 году превысит планку в 7% ВВП
Объем средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) сверх планки в 7% ВВП в 2020 году составит от 1,5 трлн до 2 трлн рублей.
Известия 09:20
Происшествия
Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском
По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Космос
Венера могла быть пригодной для жизни
Дилетант 24 сентября в 05:01
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва вчера в 06:18
Общество
В Гидрометцентре рассказали о работающих погодных приметах
Метеорологи по итогам проверки известных в России примет пришли к выводу, что доверять можно только двум из них.
RT на русском 10:10
Политика
Сенцов назвал Россию более комфортной для крымчан
На вопрос, чувствовал ли он симпатии крымчан к России, Сенцов сказал, что «к сожалению, это было всегда».
Lenta.ru вчера в 10:06
Автоспорт
Даниил Квят: «В „Ред Булл“ было бы больше шансов»
Спорт-Экспресс 02:41