Происшествия
РБКУбившая сына жительница Астрахани планировала стать губернатором
Жительница Астрахани Галина Морозова, которая была задержана по подозрению в убийстве собственного сына, ранее была членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигаться на пост губернатора области. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
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с чего всё началось
Экс-коллеги по партии описали подозреваемую в убийстве сына женщину из Астрахани: у человека что-то творилось с головой
Галина Морозова в прошлом была членом «Справедливой России». Председатель совета астраханского отделения партии Олег Шеин заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что женщина долгое время находилась в состоянии стресса. Он звонил Морозовой, когда та сообщила о пропаже мальчика.Говорит Москвавчера в 10:06
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Олег Шеин о бывшей помощнице, убившей сына: «У человека что-то было с головой»
Московский Комсомолецвчера в 15:43
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Ольга Любимова должна поспособствовать снятию обвинений с фигурантов дела – сказала «Эху Моквы» подписавшая письмо актриса Юлия Ауг.
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Компания Xiaomi планирует выпустить новую беспроводную мышь с возможностью осуществления голосового ввода.
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Коалиция во главе с США уничтожила три лагеря ИГ в Ираке
Возглавляемая США коалиция при содействии правительства Ирака в пятницу ликвидировала в результате авиаудара три расположенных на территории Ирака лагеря боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
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Конец Света 21 июня 2020 года предрек ученый
Что происходит 02:20
Общество
Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:28
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Вратарь «Ростова» Денис Попов поделился мнением о матче с «Сочи» (1:10).
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Футбол
«Спартак» победил «Арсенал» в матче чемпионата России
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РИА Новости 01:10
Происшествия
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Эксперты отмечают, что рост цен обусловлен дефицитом бензина Аи-95, который сложился на рынке, и спросом со стороны автозаправочных станций и трейдеров.
Lenta.ru 18 июня в 08:42
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Политик назвал участников акций протеста в Соединенных Штатов «погромщиками» и напомнил, что они снесли памятники Христофору Колумбу, Джорджу Вашингтону, а также автору гимна США Фрэнсису Скотту Ки.
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В Орле проверяют информацию о дефиците мест в больницах
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Создан эмулятор, переделывающий старые двухмерные игры в трехмерные
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Расшифрован геном неандертальца, жившего на Алтае
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Десятки щенков элитных пород погибли, «эмигрируя» из Украины в Канаду
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Специалисты рассказали, стоит ли менять моторное масло в начале лета
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Тарантас Ньюс вчера в 05:15
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Во ВНИИ труда назвали главное преимущество удалённой работы
Ранее исследование аналитического центра «Битрикс24» показало, что большая часть российских компаний (74%) планируют продолжать использовать дистанционный формат работы.
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