Происшествия

РБКРБКУбившая сына жительница Астрахани планировала стать губернатором

Жительница Астрахани Галина Морозова, которая была задержана по подозрению в убийстве собственного сына, ранее была членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигаться на пост губернатора области. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
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с чего всё началось

Экс-коллеги по партии описали подозреваемую в убийстве сына женщину из Астрахани: у человека что-то творилось с головой

Галина Морозова в прошлом была членом «Справедливой России». Председатель совета астраханского отделения партии Олег Шеин заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что женщина долгое время находилась в состоянии стресса. Он звонил Морозовой, когда та сообщила о пропаже мальчика.
Говорит Москвавчера в 10:06

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Подозреваемая в убийстве сына женщина известна в Астрахани как политик

ТАССвчера в 15:58

Подозреваемая в убийстве сына астраханка хотела стать губернатором

РИА Новостивчера в 11:59

Замуровавшая сына в бетон россиянка собиралась стать губернатором

Lenta.ruвчера в 14:25

Замуровавшая сына в бетон астраханка планировала стать губернатором

Газета.Ruвчера в 12:36

Олег Шеин о бывшей помощнице, убившей сына: «У человека что-то было с головой»

Московский Комсомолецвчера в 15:43

Экс-коллеги по партии описали подозреваемую в убийстве сына женщину из Астрахани: у человека что-то творилось с головой

Говорит Москвавчера в 10:06

Подозреваемая в убийстве сына хотела стать мэром, губернатором и президентом

Арбузвчера в 08:53
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
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Экономика

Индивидуальные инвестиционные счета станут более привлекательными

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил «Ведомостям», что сейчас обсуждаются поправки, которые позволили бы увеличить годовой взнос на ИИС до 3 млн руб. и снимать со счета часть денег.
Ведомости 19 июня в 07:16
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Происшествия

В Киеве произошел взрыв газа в жилом доме

РИА Новости 04:01
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Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
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Общество

Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:15
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Происшествия

Два человека пострадали от удара молнии в парке «Коломенское» в Москве

В парке музея-заповедника «Коломенское» на юге Москвы мужчина и женщина пострадали от удара молнии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
РБК вчера в 11:16
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Футбол

«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо»

Спорт день за днем 01:37
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Политика

Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия вчера в 13:24
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Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
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Происшествия

В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины.
ТАСС 01:22
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Происшествия

В Волгограде установили личность подозреваемого в убийстве студента

Российская газета вчера в 05:18
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Происшествия

Пропавшего в Астрахани мальчика нашли замурованным в бетоне

Газета.Ru вчера в 12:46
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Общество

В Москве впервые с 9 апреля выявили меньше тысячи заразившихся коронавирусом за сутки

Новые 968 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, это самый низкий показатель с 9 апреля.
ТАСС 03:47
Происшествия

В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека

В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали.
РБК вчера в 18:08
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Футбол

Карпин похвалил игроков «Ростова» за матч против «Сочи»

Наставник "Ростова" Валерий Карпин похвалил футболистов за матч против "Сочи". Напомним, сочинский клуб одержал победу со счетом 10:1.
Газета.Ru вчера в 10:43
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Происшествия

У адвоката Ефремова из-за пьяного водителя погибла вся семья

Московский Комсомолец вчера в 03:04
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Шоу-бизнес

Николай Басков опубликовал фото до и после похудения на 16 килограммов

Николай Басков, исполнитель из РФ, разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на котором можно увидеть, насколько сильно он похудел за последние несколько недель.
Discover24 вчера в 06:44
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Происшествия

В Челябинской области число случаев COVID-19 превысило шесть тысяч

Челябинск, 21 июня 2020, 10:34 — REGNUM В Челябинской области с начала эпидемии зафиксировано уже больше шести тысяч случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:34
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Политика

Трамп ответил на слухи о наличии у него болезни Паркинсона

Российская газета 01:13
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Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью

ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru вчера в 06:53
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Общество

Мишустин увеличил субсидии на затраты по переводу транспорта на газ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов бизнеса и граждан по переводу автомобилей с бензина на газ.
ТАСС 03:07
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Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
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Общество

Краснодарская «золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы

Скандально известная судья Елена Хахалева не предоставила сведения о доходах за прошлый год.
Профиль вчера в 09:21
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Политика

Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев, подавший иск к Путину

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер в больнице, куда его госпитализировали с коронавирусом.
Znak.com 18 июня в 15:30
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Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой.
Lenta.ru 02:45
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Кино

Как «Челюсти» Спилберга стали главным летним блокбастером

Газета.Ru вчера в 05:07
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Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости вчера в 10:33
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Космос

Зафиксированы повторяющиеся каждые 16 дней сигналы из космоса

Команда, в которую входят астрономы и исследователи из Массачусетского технологического института в США, зафиксировала сигналы из серии быстрых радиовсплесков.
Цензуры.Нет 18 июня в 11:49
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Политика

Трамп намерен ввести ограничения на рабочие визы в США

Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение о введении ограничений для рабочих виз для иностранцев.
Газета.Ru 00:22
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