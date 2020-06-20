Происшествия
РБКУбившая сына жительница Астрахани планировала стать губернатором
Жительница Астрахани Галина Морозова, которая была задержана по подозрению в убийстве собственного сына, ранее была членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигаться на пост губернатора области. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
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с чего всё началось
Экс-коллеги по партии описали подозреваемую в убийстве сына женщину из Астрахани: у человека что-то творилось с головой
Галина Морозова в прошлом была членом «Справедливой России». Председатель совета астраханского отделения партии Олег Шеин заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что женщина долгое время находилась в состоянии стресса. Он звонил Морозовой, когда та сообщила о пропаже мальчика.Говорит Москвавчера в 10:06
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Олег Шеин о бывшей помощнице, убившей сына: «У человека что-то было с головой»
Московский Комсомолецвчера в 15:43
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