Происшествия
REGNUMПолиция Франции задержала подозреваемого после пожара в соборе в Нанте
Нант, Франция, 19 июля 2020, 11:55 — REGNUM Сотрудники французской полиции задержали одного человека по делу о пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте. Об этом 19 июля сообщает телеканал BFMTV. Полицейская операция Цитата из к/ф «Леон».
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Происшествия
Протестующие в США подожгли здание полицейского профсоюза
Участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленд ворвались в здание ассоциации полиции и устроили пожар.
Lenta.ru 03:40
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию в «Фуд Сити»
Власти Москвы обсудили с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити", никаких проблем нет, фуры с товарами заехали на рынок, сообщил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
РИА Новости 05:36
Футбол
«Спартак» может финансово обеспечить «Химкам» выход в РПЛ
Стал известен клуб, который (по слухам) может финансово помочь «Химкам» с выходом в РПЛ.Этим клубом является "Спартак".
Soccer.ru 17 июля в 17:03
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском вчера в 06:11
Общество
За сутки в Татарстане выявлено еще 29 случаев коронавируса
19 июля в Татарстане выявлено еще 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб региона.
Новый Век 05:05
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Авто
Дилер отметил возрождение Bronco рестомодом
Например, североамериканский дилер «голубого овала» Beechmont Ford отметил реинкарнацию Bronco постройкой рестомода Project 1979.
Драйв 17 июля в 08:38
Политика
Оппозиция ответила на слова Лукашенко о «конституции не под женщину»
Главный кандидат на пост президента Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника ответили на заявление президента Александра Лукашенко о «конституции страны не под женщину».
Lenta.ru 00:58
Футбол
Три топ-клуба интересуются 17-летним игроком «Спортинга»
Лондонский "Арсенал", каталонская "Барселона" и туринский "Ювентус" интересуются 17-летним игроком португальского "Спортинга" Жоэльсоном Фернандешем, передает Sport.es.
Газета.Ru 04:23
Происшествия
В троллейбусном парке Астрахани произошел пожар
В Астрахани на территории муниципального автобусно-троллейбусного парка произошел пожар.
Газета.Ru 04:56
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru 17 июля в 10:09
Происшествия
В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter
Российская газета 17 июля в 23:05
Общество
В Москве выявили 591 новый случай заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 591, Свердловской области - 245, Ханты-Мансийском автономном округе - 237, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:51
Общество
Врачи назвали неподходящую для вакцинации от коронавируса группу людей
Вакцина от COVID-19 подойдёт всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы.
Вести Воронеж вчера в 08:28
Единоборства
Ибрагимов нокаутом на 45-й секунде проиграл Долидзе на турнире UFC
На 45-й секунде первого раунда Долидзе нанёс по лицу противника мощный удар коленом, от которого тот не смог оправиться.
Metaratings 01:39
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Политика
The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
Известия 01:24
Политика
В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса
Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Газета.Ru 04:21
Шоу-бизнес
Народному артисту Василию Ливанову исполнилось 85 лет
Авторадио 05:23
Общество
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
РИА Новости вчера в 15:20
Общество
Мишустин утвердил порядок субсидий для экспорта кино и IT-продукции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила распределения субсидий на продвижение экспорта кино и IT-продукции, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 04:11
Общество
Мишустин утвердил программу развития индустрии детских товаров
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил «дорожную карту» для развития индустрии детских товаров. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
РБК 05:20
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru вчера в 14:52
Интернет
Microsoft признала проблему с подключением к интернету в Windows 10
Корпорация Microsoft признала проблему некорректной индикации соединения с интернетом в операционной системе Windows 10.
News.ru 05:07