Происшествия

REGNUMREGNUMПолиция Франции задержала подозреваемого после пожара в соборе в Нанте

Нант, Франция, 19 июля 2020, 11:55 — REGNUM Сотрудники французской полиции задержали одного человека по делу о пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте. Об этом 19 июля сообщает телеканал BFMTV. Полицейская операция Цитата из к/ф «Леон».
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