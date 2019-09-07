Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.

Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали

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