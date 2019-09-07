Происшествия

ИзвестияИзвестияПодозреваемого в нападении на Памфилову задержали

Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.
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СК в ближайшее время допросит подозреваемого в нападении на Памфилову

ТАСС09:32

Названо имя подозреваемого в нападении на Эллу Памфилову

РЕН ТВ09:42

Подозреваемый в нападении на Памфилову жил в лесу, сообщили СМИ

РИА Новости11:13

Полиция задержала подозреваемого в нападении на главу ЦИКа Эллу Памфилову

Говорит Москва09:00

МВД сообщило о задержании подозреваемого в нападении на Памфилову

Ведомости08:54

МВД задержало подозреваемого в нападении на Памфилову

РБК09:02

Подозреваемый в нападении на Памфилову объяснился

Lenta.ru10:07
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В Кировской области более половины малых предприятий сосредоточено в региональной столице.
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Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
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Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной

Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
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Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
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Переговоры с Россией по обмену удерживаемыми лицами могли сорваться из-за бывшего командира бригады противовоздушной обороны (ПВО) в самопровозглашенной Донецкой народной республике Владимира Цемаха.
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Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
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Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов рассказал о самочувствии после операции в Мюнхене.
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Историческая посадка индийского беспилотника на Луну потерпела неудачу

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Курсы валют ЦБ РФ на 7 сентября: 65,9981 руб/доллар США и 72,8883 руб/евро

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Телеведущий Владимир Познер заявил, что главной проблемой России является то, что страной управляют люди советского периода.
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В Екатеринбурге машина после ДТП вылетела на тротуар и сбила пешеходов

По сообщению портала Е1, при столкновении двух автомобилей, один вылетел на тротуар и наехал на пешеходов.
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