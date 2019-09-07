Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову

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