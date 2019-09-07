Происшествия

Lenta.ruLenta.ruЗадержан подозреваемый в нападении на Памфилову

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.
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Названо имя подозреваемого в нападении на Эллу Памфилову

РЕН ТВ09:42

СК в ближайшее время допросит подозреваемого в нападении на Памфилову

ТАСС09:32

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РИА Новости11:13

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Ведомости08:54

МВД задержало подозреваемого в нападении на Памфилову

РБК09:02

Подозреваемый в нападении на Памфилову объяснился

Lenta.ru10:07
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