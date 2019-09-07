Происшествия
Lenta.ruЗадержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.
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Политика
Украина отказалась передавать России Руслана Гаджиева
Украинский адвокат Валентин Рыбин написал на своей странице в facebook, что из списка на обмен заключенными между Украиной и Россией был исключен Руслан Гаджиев.
Московский Комсомолец вчера в 12:13
Религия
Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ
Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 14:00
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до 30 человек
Премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис заявил, что число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до 30.
РИА Новости 05 сентября в 21:12
Политика
Свидетеля по делу сбитого MH17 допросили перед возвращением в Россию
Свидетеля по делу о сбитом над Донбассом малайзийском Boeing MH17 Владимира Цемаха допросили перед тем, как выдать России в рамках обмена пленными.
News.ru 08:42
Музыка
Игорь Крутой признался, что плохо танцует
Крутой признался, что танцор он так себе, и в подтверждение опубликовал в Instagram ролик, на котором Егор Крид во время вечеринки просит его повторить за ним танец.
Телепрограмма 03:35
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Единоборства
Омари Ахмедов одержал победу на турнире UFC в Абу-Даби
РИА Дагестан 11:13
Политика
Макрон прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной
Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, назвал акцию важным шагом в возобновлении диалога.
Экономика сегодня 13:59
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
Глава Пентагона Марк Эспер рекомендовал Москве изменить свое поведение на мировой арене, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россию не стоит отталкивать от Европы.
Коммерсантъ 13:32
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил, какие прививки необходимо сделать беременным
В ведомстве отметили, что на стадии планирования беременности и при отсутствии данных о вакцинации необходимо сделать прививку от краснухи, кори и паротита.
ТАСС 04:03
Политика
Додон договорился с Путиным о скидке на газ
Лидер Молдавии Игорь Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Газета.Ru 12:05
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня 14:23
Происшествия
На главу ЦИК Эллу Памфилову накануне выборов совершено нападение
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что накануне выборов в Московскую городскую Думу на дом Эллы Памфиловой, занимающей пост Главы Центральной избирательной комиссии, было совершено разбойное нападение.
Наша версия вчера в 07:02
Шоу-бизнес
Заворотнюк расскажет о состоянии своего здоровья
Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк расскажет о состоянии своего здоровья в ближайшее время.
Lenta.ru 00:42
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета 12:48
Фигурное катание
Падение Медведевой и триумф Загитовой: как прошли прокаты фигуристов
В день контрольных прокатов сборной России на входе на территорию "Лужников" царило настоящее столпотворение, сопоставимое с тем, что можно было обнаружить во время чемпионата мира по футболу.
Газета.Ru 13:56
Здоровье
Безалкогольные напитки без сахара вредны для здоровья – специалисты
Непоправимый вред здоровью приносят самые, на первый взгляд, казалось бы, безвредные напитки без добавления сахара.
MedikForum.ru 00:09
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Происшествия
Российских журналистов и наблюдателей обстреляли
Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва.
Lenta.ru 13:39
Происшествия
Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Со дна Балтийского моря исчезла станция, которая используется для сбора научных данных.
Газета.Ru вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Муж-итальянец пригрозил Сати Казановой разводом
Накануне во время праздничного обеда по случаю годовщины муж подшутил над Сати, пригрозив ей разводом.
7Дней.ру 11:00
Технологии
Ученые заявили о прорыве в 3D-печати внутренних органов
Чтобы понять, смогут ли ткани нового типа поддерживать специфические для каждого внутреннего органа функции, ученые напечатали и перфузировали архитектуру ветвящегося канала в матрицу, состоящую из клеток сердца.
ГЛАС.RU 12:06