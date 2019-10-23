Происшествия
РБКПодозреваемого в расстреле пяти человек в Ростовской области задержали
Представители Следственного комитета и Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве пяти человек в Ростовской области. Об этом сообщает управление СК по региону. Задержанному 39 лет, его имя СК не раскрывает.
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Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
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36-летний футболист умер после задержания полицией в Калининграде
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Глава Минобороны США Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Багдад, передает Reuters.
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На Урале пропала 14-летняя девочка
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Строители приступили к испытаниям железнодорожной части моста через Керченский пролив при помощи тяжелых железнодорожных составов, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
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