Происшествия

РБКРБКПодозреваемого в расстреле пяти человек в Ростовской области задержали

Представители Следственного комитета и Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве пяти человек в Ростовской области. Об этом сообщает управление СК по региону. Задержанному 39 лет, его имя СК не раскрывает.
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Полиция задержала одного из участников перестрелки в Ростовской области

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Задержан один из подозреваемых в перестрелке в Орловском районе

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СК возбудил дело после перестрелки в Орловском районе. Его фигурант — 39-летний местный житель

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