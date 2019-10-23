Представители Следственного комитета и Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве пяти человек в Ростовской области. Об этом сообщает управление СК по региону. Задержанному 39 лет, его имя СК не раскрывает.

Подозреваемого в расстреле пяти человек в Ростовской области задержали

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