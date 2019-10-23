Представители Следственного комитета и Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве пяти человек в Ростовской области. Об этом сообщает управление СК по региону. Задержанному 39 лет, его имя СК не раскрывает.

Подозреваемого в расстреле пяти человек в Ростовской области задержали

Политика Инициатива ФРГ о зоне безопасности в Сирии требует изучения — Песков Предложение создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией, с которым выступила министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сначала необходимо изучить.

Экономика Глава ПФР заявил об отсутствии средств на индексацию пенсий работающим Дроздов в ответ еще раз напомнил, что для возобновления индексации в 2020 году необходимо найти почти 370 млрд руб. "Это большие средства, у нас с учетом нацпроектов, с учетом других решений их сейчас нет", — сказал Дроздов, отметив, что ПФР не фиксирует серьезного роста числа пенсионеров, которые бы увольнялись и вновь возвращались на работу.

Политика В сети обнародовано видео нападения Кличко на журналиста В сети обнародовано видео, на кадрах которого запечатлено, как мэр Киева Кличко выхватил мобильный телефон из рук журналиста, чтобы помешать съемке его встречи с жителями столицы.

Спорт Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.

Политика Украине грозят проблемы с отоплением при неподписании контракта с РФ Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона может ощутить проблемы с отоплением, если не удастся подписать контракт на транзит газа из России в Евросоюз.

Общество В Сети выставили на продажу визитку Путина На одном из сайтов, пользователи которого могут предложить вещи на продажу, появилось необычное объявление - визитка президента Владимира Путина.

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Происшествия Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.

Общество В России снизилось число семей с низкими доходами В России снижается доля наименее обеспеченных групп населения, свидетельствуют данные Росстата, основанные на оценке домашними хозяйствами своего финансового положения.

Экономика В Саратовской области увеличат зарплаты государственных служащих «В соответствии с поручениями губернатора Саратовской области Валерия Радаева в целях повышения заработной платы работникам бюджетной сферы предлагается индексирование заработной платы к окладам государственных служащих», - выступил перед депутатами Ойкин.

Происшествия Полиция нашла похищенного в Киевской области младенца Полиция разыскала трехмесячного мальчика, которого неизвестная женщина украла в Коцюбинском районе Киевской области и повезла на легковом автомобиле в неизвестном направлении.

Общество В Москве госпитализировали Елену Малышеву Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.

Происшествия В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».

Происшествия Суд оставил под домашним арестом фигуранта дела о беспорядках в Москве Мосгорсуд оставил под домашним арестом фигуранта дела о массовых беспорядках в столице Сергея Фомина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.

Армия и оружие В МИД потребовали, чтобы США прекратили оккупацию Эт-Танфа Москва требует, чтобы США прекратили оккупацию Эт-Танфа в Сирии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Происшествия Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района.

Политика Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки» Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером отметил, что Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы "нормандской четверки".

Политика Россия намерена возобновить рейсы на курорты Египта В ближайшее время будет решен вопрос о восстановлении авиарейсов между Россией и курортами Египта.

Политика Германия обсудит договоренность Путина и Эрдогана с Россией и Турцией Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов.