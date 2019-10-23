Происшествия
РБКПодозреваемого в расстреле пяти человек в Ростовской области задержали
Представители Следственного комитета и Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве пяти человек в Ростовской области. Об этом сообщает управление СК по региону. Задержанному 39 лет, его имя СК не раскрывает.
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В Ростовской области арестовали одного из участников перестрелки в Орловском районе
Московский Комсомолец04:59
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Вечером 22 октября объявлено о прекращении военной операции Турции в Сирии.
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Использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах вопреки заверениям властей может стать распространенной практикой.
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Армия и оружие
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Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
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США признали крупнейшим геополитическим неудачником из-за соглашения между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой РФ Владимиром Путиным о совместном патрулировании севера Сирии.
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Зеленский предложил отменить госмонополию на производство спирта
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Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег
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Отмечается 90-летие со дня рождения Льва Яшина
Отмечается 90-летие со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина, передает ОТР.
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