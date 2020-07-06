Происшествия
ТАССОбвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО
Сантехник, обвиняемый в серии убийств и изнасилований в Подмосковье, покончил с собой в СИЗО. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
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с чего всё началось
Житель Каширы, подозреваемый в серии убийств и изнасилований в Подмосковье, найден мертвым в следственном изоляторе, сообщается на сайте управления СК по Московской области.РБК05:12
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