Происшествия

ТАССТАССОбвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

Сантехник, обвиняемый в серии убийств и изнасилований в Подмосковье, покончил с собой в СИЗО. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
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с чего всё началось
Житель Каширы, подозреваемый в серии убийств и изнасилований в Подмосковье, найден мертвым в следственном изоляторе, сообщается
 на сайте управления СК по Московской области.
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Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

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Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
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