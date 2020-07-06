с чего всё началось

Сантехник, обвиняемый в серии убийств и изнасилований в Подмосковье, покончил с собой в СИЗО. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

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