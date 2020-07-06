Происшествия
Газета.RuПодозреваемого в убийстве девяти женщин нашли мертвым в СИЗО
В подмосковном СИЗО найден мертвым 53-летний Андрей Ежов, арестованный в прошлом месяце по подозрению в убийствах. Мужчина признался, что с 2010 по 2020 год расправился с девятью женщинами - как он заявил следователям, из желания убивать, появлявшегося у него примерно раз в полгода.
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с чего всё началось
Житель Каширы, подозреваемый в серии убийств и изнасилований в Подмосковье, найден мертвым в следственном изоляторе, сообщается на сайте управления СК по Московской области.РБК05:12
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Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что на космодром Восточный прибыло оборудование для космического ракетного комплекса «Ангара».
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