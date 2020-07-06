с чего всё началось

В подмосковном СИЗО найден мертвым 53-летний Андрей Ежов, арестованный в прошлом месяце по подозрению в убийствах. Мужчина признался, что с 2010 по 2020 год расправился с девятью женщинами - как он заявил следователям, из желания убивать, появлявшегося у него примерно раз в полгода.

Подозреваемого в убийстве девяти женщин нашли мертвым в СИЗО

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