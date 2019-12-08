Происшествия
Газета.RuПодозреваемого в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде задержали
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении смертельного ДТП с детьми и взрослыми в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает сайт следственного управления СК по региону. Однако имя задержанного не указывается.
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Подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде задержан
Московский Комсомолецвчера в 23:31
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