Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении смертельного ДТП с детьми и взрослыми в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает сайт следственного управления СК по региону. Однако имя задержанного не указывается.

Подозреваемого в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде задержали

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