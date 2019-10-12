Происшествия
RT на русскомПодозреваемого в убийстве девочки в Саратове арестовали
Подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове по ходатайству следствия поместили под стражу. Об этом говорится в сообщении СК России. «Сегодня по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.
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с чего всё началось
Мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове, на время следствия отправили в СИЗО, говорится на сайте Следственного комитета России (СКР).Ведомости08:53
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В Сети появилось видео с подозреваемым в исчезновении школьницы из Саратова
Регион online10 октября в 12:26
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