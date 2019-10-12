с чего всё началось

Подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове по ходатайству следствия поместили под стражу. Об этом говорится в сообщении СК России. «Сегодня по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.

Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове арестовали

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