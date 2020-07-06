с чего всё началось

В подмосковном СИЗО найден мертвым 53-летний Андрей Ежов, арестованный в прошлом месяце по подозрению в убийствах. Мужчина признался, что с 2010 по 2020 год расправился с девятью женщинами - как он заявил следователям, из желания убивать, появлявшегося у него примерно раз в полгода.

Подозреваемого в убийстве девяти женщин нашли мертвым в СИЗО

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Происшествия Число жертв ливневых дождей в Японии достигло 50 По меньшей мере 50 человек погибли на юго-западном японском острове Кюсю в результате последствий сильных ливневых дождей, которые привели к разливу рек и сходу оползней.

Происшествия Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в декабре 2009 года, скончалась в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

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Общество ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.

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Экономика В США прекратили строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline Вашингтон, 6 июля 2020, 12:09 — REGNUM Строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP), которое оценивалось в $8 млрд, прекращено, об этом заявили американские компании Duke Energy Corp. и Dominion Energy (SPB: D) Inc, ссылаясь на правовую неопределенность, сообщает 5 июля Forbes.

Экономика Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.

Армия и оружие Россия намерена продавать танки «Армата» за рубеж Россия намерена продавать на экспорт новейший танк Т-14 "Армата", заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

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Финансы Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.

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Политика Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США Представитель американской рэп-сцены, известный музыкант и бизнесмен Канье Уэст разместил пост в Twitter, где рассказал о своём намерении принять участие в выборах президента Соединённых Штатов Америки.

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