Происшествия
Газета.RuПодозреваемого в убийстве девяти женщин нашли мертвым в СИЗО
В подмосковном СИЗО найден мертвым 53-летний Андрей Ежов, арестованный в прошлом месяце по подозрению в убийствах. Мужчина признался, что с 2010 по 2020 год расправился с девятью женщинами - как он заявил следователям, из желания убивать, появлявшегося у него примерно раз в полгода.
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с чего всё началось
Житель Каширы, подозреваемый в серии убийств и изнасилований в Подмосковье, найден мертвым в следственном изоляторе, сообщается на сайте управления СК по Московской области.РБК05:12
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Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
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Число жертв ливневых дождей в Японии достигло 50
По меньшей мере 50 человек погибли на юго-западном японском острове Кюсю в результате последствий сильных ливневых дождей, которые привели к разливу рек и сходу оползней.
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Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в декабре 2009 года, скончалась в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
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Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Футбол
Лапочкин рассудит «Спартак» и «Локомотив» в матче 27-го тура РПЛ
Бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным обслужит центральный матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Спартаком" и "Локомотивом", сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
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Петросян заявил на Коклюшкина в прокуратуру за оскорбление жены
Причиной, по которой Петросян решил привлечь Коклюшкина к ответственности, стали высказывания последнего о жене сатирика Татьяне Брухуновой.
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Астрономы засняли уникальный «звёздный фейерверк» в Млечном Пути
В качестве объекта для съёмки выступила область Млечного Пути на расстоянии 8 тысяч световых лет от Земли, где идёт активное образование новых звёзд.
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В минувшем году самые большие пенсии в России получали жители Чукотского автономного округа – в среднем около 28 тысяч рублей.
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Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь с субботы на воскресенье, после полуночи ночное небо будет свободнее от облаков, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
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Суд направил на лечение оставившую сына на ночь в парке москвичку
Бабушкинский районный суд Москвы направил на принудительное лечение Надежду Куликову, которая зимой 2019 года оставила своего шестилетнего сына одного на ночь в национальном парке «Лосиный Остров».
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Общество
Зять премьер-министра Михаила Мишустина подал иск к Алексею Навальному
В Люблинский районный суд Москвы поступил иск зятя премьер-министра Михаила Мишустина бизнесмена Александра Удодова к основателю ФБК Алексею Навальному.
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ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
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Гаджеты
Honor привезла в Россию новый смартфон дешевле 8 тысяч рублей
Сегодня Honor официально объявила о том, что компания наконец-то привезла в Россию свой новый смартфон дешевле 8 тысяч рублей - Honor 7A Prime.
Ferra 09:47
Экономика
В США прекратили строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline
Вашингтон, 6 июля 2020, 12:09 — REGNUM Строительство газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP), которое оценивалось в $8 млрд, прекращено, об этом заявили американские компании Duke Energy Corp. и Dominion Energy (SPB: D) Inc, ссылаясь на правовую неопределенность, сообщает 5 июля Forbes.
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Экономика
Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
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Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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Россия намерена продавать танки «Армата» за рубеж
Россия намерена продавать на экспорт новейший танк Т-14 "Армата", заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
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Путин отправил в отставку генерала МВД
Отставка генерал-майора юстиции Какошина стала продолжением зачистки в МВД, связанной с арестом двух других бывших заместителей главы департамента — Александра Краковского и Александра Бирюкова, которых обвиняют в превышении должностных полномочий.
Lenta.ru 10:14
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
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Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
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Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США
Представитель американской рэп-сцены, известный музыкант и бизнесмен Канье Уэст разместил пост в Twitter, где рассказал о своём намерении принять участие в выборах президента Соединённых Штатов Америки.
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«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:43
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Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.
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