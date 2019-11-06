Происшествия
Газета.RuПодозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии объявили в розыск
Следственные органы установили личность главного подозреваемого в расправе над главой ингушского центра "Э" и его братом. По предварительным данным, убийство мог совершить 46-летний уроженец Ингушетии - правоохранители объявили его в розыск.
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с чего всё началось
Следственные органы установили личность главного подозреваемого в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.Интерфакс04:03
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Подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии объявлен в федеральный розыск
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