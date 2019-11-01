Суд арестовал 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому АО.

Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара арестован

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