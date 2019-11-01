Происшествия

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПодозреваемый в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара арестован

Суд арестовал 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому АО.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре

Москва 2405:27

Обвиняемый в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара арестован

Газета.Ru08:05

Суд арестовал подозреваемого в убийстве мальчика в детсаду в Нарьян-Маре

РБК05:37

Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара

RT на русском05:33

Подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре отказался от дачи показаний

ТАСС09:52

Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре

ТК Звезда06:09

В Нарьян-Маре задержали подозреваемого в убийстве ребёнка в детском саду

Суть событийвчера в 10:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:31, Ашберн
Политика

Латвия объявила Григория Лепса персоной нон грата

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич включил российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
РИА Новости 09:58
Общество

Названа дата введения по всей России налога для самозанятых

С 1 июля 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых введут во всех регионах страны.
Газета.Ru 09:35
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Общество

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»

По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Происшествия

Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы

При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:57
Происшествия

Суд истребовал материалы проверки СК по делу журналиста Голунова

«Суд постановил истребовать материалы проверки по факту сообщения о преступлении и назначить заседание суда на 11 ноября», — огласила вердикт судья.
Известия 05:07
Происшествия

Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

REGNUM вчера в 17:17
Политика

Захарова прокомментировала визит Совета НАТО на Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала визит Совета НАТО на Украину, передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post 07:25
Политика

В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Политика

Израиль экстрадирует хакера Алексея Буркова в США

В 2015 году жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Россия также запрашивала экстрадицию Буркова.
Дождь 30 октября в 16:47
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Кино

Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:00
Наука

Ученые: Кесарево сечение вызывает изменения в мозге

Ученые выяснили, что роды путем кесарево сечения могут не лучшим образом отразиться на состоянии новрожденного.
Вечерний курьер 06:44
Транспорт

Названа стоимость проезда по трассе Москва — Казань

Lenta.ru 09:40
Гаджеты

Google купит производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд

Компания Google объявила о покупке производителя фитнес-браслетов и часов Fitbit. Сумма сделки составила $2,1 млрд.
Ведомости 10:11
Происшествия

Директор Физического института РАН задержан по подозрению в хищении

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николая Колачевского по подозрению в хищении, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.
Интерфакс 30 октября в 11:07
Политика

Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17

Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:27
Футбол

Игонин: нет сомнений, что «Зенит» справится и с ЦСКА, и с Вилковым

Бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал назначение Михаила Вилкова на матч 15-го тура чемпионата России между «Зенитом» и ЦСКА, который состоится завтра, 2 ноября, на стадионе «Газпром Арена».
Чемпионат 05:33
Политика

Суд в Гааге отклонил ходатайство Украины по делу о скифском золоте

Апелляционный суд Гааги отклонил ходатайство Украины об отводе судьи, рассматривающего дело о коллекции скифского золота, сообщается на сайте суда.
РИА Новости 06:01
Происшествия

В Красноярском крае полицейского подозревают в изнасиловании

Полицейский из Богучанского района Красноярского края подозревается в насильственных действиях сексуального характера, сообщает пресс-службе регионального главка СК.
РИА Новости 04:08
Общество

Ирина Шейк появилась на улице Нью-Йорка в костюме Минни Маус

Пара совместно воспитывает дочь — двухлетнюю Лею, ради которой голливудский актер переехал в Нью-Йорк, чтобы быть ближе к малышке.
ОК! 05:41
Происшествия

Убийство бывшего мэра Киселевска попало на видео

Правоохранительный портал Кузбасса 07:19
Спорт

Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут считаться легионерами в России

В ЕАЭС помимо России входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.
ProstoProSport вчера в 10:20
Армия и оружие

Россия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

RT на русском 10:17
Кино

Вышел первый полноценный трейлер сериала «Ведьмак»

Газета.Ru 10:10
Общество

Кристина Асмус обнаружила себя на надгробии

Актриса Кристина Асмус собирается взыскать с компании по осуществлению ритуальных услуг компенсацию за моральный ущерб после того, как ее портрет разместили на надгробии.
Lenta.ru 10:10
Политика

МИД РФ обвинил США в контрабанде нефти из Сирии

США прикрывают контрабанду нефти из Сирии предлогами борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).
REGNUM 09:24
Происшествия

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Происшествия

Уральский миллиардер выплатил ипотеку убитой екатеринбурженки

REGNUM 05:03
Футбол

Российский футболист Кабаев оказался в списке самых красивых игроков Гондураса

Discover24 06:02
ещё по теме
Главное