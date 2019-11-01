Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России 1 ноября.

Подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре арестовали

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