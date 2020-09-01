Подозреваемого в убийстве жены в подмосковном детском саду задержали
53-летнего жителя Воскресенска подозревают в убийстве собственной супруги - по версии подмосковного СК, расправу мужчина совершил в детском саду, где его жена работала воспитателем. Как утверждают СМИ, 31 августа мужчина ворвался в учреждение, нашел супругу в столовой и нанес ей ножевые ранения.В источнике
С чего всё началось
По данным Следственного комитета
по Московской области, 31 августа 53-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения перелез через забор детского сада, проник в группу и напал с ножом на свою жену.
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