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Газета.Ru
Газета.Ru

Подозреваемого в убийстве жены в подмосковном детском саду задержали

53-летнего жителя Воскресенска подозревают в убийстве собственной супруги - по версии подмосковного СК, расправу мужчина совершил в детском саду, где его жена работала воспитателем. Как утверждают СМИ, 31 августа мужчина ворвался в учреждение, нашел супругу в столовой и нанес ей ножевые ранения.В источнике
С чего всё началось
По данным Следственного комитета
 по Московской области, 31 августа 53-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения перелез через забор детского сада, проник в группу и напал с ножом на свою жену.
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Меры безопасности проверят во всех детсадах и школах Подмосковья после убийства воспитателя

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