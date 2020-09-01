Подозреваемого в убийстве жены в подмосковном детском саду задержали

РЕН ТВ 22

53-летнего жителя Воскресенска подозревают в убийстве собственной супруги - по версии подмосковного СК, расправу мужчина совершил в детском саду, где его жена работала воспитателем. Как утверждают СМИ, 31 августа мужчина ворвался в учреждение, нашел супругу в столовой и нанес ей ножевые ранения.