Происшествия
RT на русскомСуд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета
Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.
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Происшествия
В ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали семь человек
Фигурное катание
Плющенко считает, что Загитова выбирает тренеров
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сделала паузу в карьере, поскольку ей необходимо больше внимания и она определяется с тренерами.
Происшествия
Под Пензой в ДТП со школьным автобусом пострадали шестеро детей
По информации ГИБДД, трассу не поделили школьный микроавтобус и «ГАЗ». Пятеро пострадавших — женщина и дети из «ГАЗика».
Политика
США официально отложили введение дополнительных пошлин против Китая
США официально отложили вступление в силу дополнительных пошлин на китайские товары.
Политика
Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже
Как рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко некоторые участники "нормандского саммита" слишком бурно обсуждали Минские соглашения, но Россия действовала эффективно, не дав их изменить.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров вышел в свет в «гейской» куртке
Футбол
РФС отстранил Гинера от футбола
Комиссия РФС по этике отстранила президента ЦСКА Евгения Гинера от футбольной деятельности.
Экономика
Банки утвердили финансирование строительства четвертого участка ЦКАД
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Концертный директор раскрыл причину отказа Ротару выступать в России
Политика
Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились
Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Общество
В Грузии оценили потери от отмены авиасообщения с Россией
Грузинский бюджет недополучил около 300 миллионов долларов из-за отмены авиасообщения с Россией, рассказал глава Нацбанка Коба Гвенетадзе.
Политика
Глава ДНР ответил на слова Зеленского об изменении Минских соглашений
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин ответил на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о Минских соглашениях.
Происшествия
На «Адмирале Кузнецове» ликвидировали открытое горение
На авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" ликвидировали открытое горение, сообщили РИА Новости в оперативном штабе на месте ЧС.
Музыка
Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»
Авто
Появилась детальная информация о «Русском Прадо»
Происшествия
Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
Общество
Минюст предложил изменить правила взыскания долгов
Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов с физлиц.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Космос
Россия и Япония разработают лунного робота
НПО "Андроидная техника" (разработчик побывавшего в космосе "Федора") планирует совместно с японскими коллегами из компании GITAI (стартап GITAI) создать робота для выполнения задач на поверхности Луны.
Шоу-бизнес
Елена Корикова показала себя без макияжа на видео
Актриса Елена Корикова ничего не скрывает от поклонников. 47-летняя звезда вызывает восторг у фанатов.
Наука
Ученые назвали вызывающие бессонницу продукты
Общество
В России рекордно подешевел смартфон iPhone 11 Pro Max
Цены на смартфон iPhone 11 Pro Max в России опустились до рекордно низкой отметки за все время с момента начала продаж, сообщил портал Hi-Tech Mail.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует сильное понижение температуры в Сибири
Понижение температуры на 25 градусов в ближайшие три дня ожидает Западную Сибирь и Красноярский край, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Единоборства
Нурмагомедов пообещал бить Фергюсона «особенно сильно»
Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как будет действовать против своего соперника американца Тони Фергюсона.
Происшествия
В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела жертв извержения вулкана
Спасатели обнаружили тела шести жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд, сообщила полиция страны.
Политика
Врио губернатора Приангарья Кобзев посетил Тулун
Общество
Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
Энергетика
В «Нафтогазе» определились с ценами на газ с 1 января 2020 года
Цена на газ для промышленных предприятий с 1 января 2020 года будет снижена на 6,2-6,4 процента.
Общество
Российским туристам запретили ввозить в ЕС фрукты и овощи
В середины декабря 2019 года российские туристы не смогут ввозить в страны Европейского союза овощи и фрукты без специального фитосанитарного сертификата.