Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.
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Арестован третий подозреваемый в убийстве Шеремета

Газета.Ruвчера в 20:54

Убийца Шеремета отпразднует Новый год в тюрьме

Новостной фронт00:43

Суд Киева арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета

Взгляд.рувчера в 21:21

Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

RT на русскомвчера в 21:03

Убийство Шеремета. Суд в Киеве до февраля арестовал музыканта Антоненко

Украина.ру01:27

Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

РИА Новостивчера в 20:49

Суд Киева поместил под стражу Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета

ТАССвчера в 16:51
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Происшествия

В ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали семь человек

RT на русском 00:09
Фигурное катание

Плющенко считает, что Загитова выбирает тренеров

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сделала паузу в карьере, поскольку ей необходимо больше внимания и она определяется с тренерами.
ТК Звезда 00:54
Происшествия

Под Пензой в ДТП со школьным автобусом пострадали шестеро детей

По информации ГИБДД, трассу не поделили школьный микроавтобус и «ГАЗ». Пятеро пострадавших — женщина и дети из «ГАЗика».
Росбалт вчера в 13:45
Политика

США официально отложили введение дополнительных пошлин против Китая

США официально отложили вступление в силу дополнительных пошлин на китайские товары.
Известия 00:58
Политика

Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже

Как рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко некоторые участники "нормандского саммита" слишком бурно обсуждали Минские соглашения, но Россия действовала эффективно, не дав их изменить.
РИА Новости вчера в 16:03
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Филипп Киркоров вышел в свет в «гейской» куртке

Bimru.ru вчера в 08:22
Футбол

РФС отстранил Гинера от футбола

Комиссия РФС по этике отстранила президента ЦСКА Евгения Гинера от футбольной деятельности.
Pravda.Ru вчера в 06:37
Экономика

Банки утвердили финансирование строительства четвертого участка ЦКАД

Ведомости вчера в 09:03
Музыка

Концертный директор раскрыл причину отказа Ротару выступать в России

iReactor вчера в 19:40
Политика

Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились

Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 11:07
Общество

В Грузии оценили потери от отмены авиасообщения с Россией

Грузинский бюджет недополучил около 300 миллионов долларов из-за отмены авиасообщения с Россией, рассказал глава Нацбанка Коба Гвенетадзе.
РИА Новости вчера в 14:30
Политика

Глава ДНР ответил на слова Зеленского об изменении Минских соглашений

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин ответил на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о Минских соглашениях.
iReactor вчера в 18:59
Происшествия

На «Адмирале Кузнецове» ликвидировали открытое горение

На авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" ликвидировали открытое горение, сообщили РИА Новости в оперативном штабе на месте ЧС.
РИА Новости вчера в 01:14
Музыка

Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»

РИА Новости вчера в 20:52
Авто

Появилась детальная информация о «Русском Прадо»

Новые автомобили вчера в 07:33
Происшествия

Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru вчера в 09:52
Общество

Минюст предложил изменить правила взыскания долгов

Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов с физлиц.
BFM.ru 01:16
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело вчера в 18:31
Космос

Россия и Япония разработают лунного робота

НПО "Андроидная техника" (разработчик побывавшего в космосе "Федора") планирует совместно с японскими коллегами из компании GITAI (стартап GITAI) создать робота для выполнения задач на поверхности Луны.
ТАСС вчера в 19:50
Шоу-бизнес

Елена Корикова показала себя без макияжа на видео

Актриса Елена Корикова ничего не скрывает от поклонников. 47-летняя звезда вызывает восторг у фанатов.
Газета Metro 12 декабря в 11:18
Наука

Ученые назвали вызывающие бессонницу продукты

РБК вчера в 23:55
Общество

В России рекордно подешевел смартфон iPhone 11 Pro Max

Цены на смартфон iPhone 11 Pro Max в России опустились до рекордно низкой отметки за все время с момента начала продаж, сообщил портал Hi-Tech Mail.
Экономика сегодня вчера в 00:06
Общество

Гидрометцентр прогнозирует сильное понижение температуры в Сибири

Понижение температуры на 25 градусов в ближайшие три дня ожидает Западную Сибирь и Красноярский край, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 19:36
Армия и оружие

Управляемая авиационная ракета «Монолит» готова к госиспытаниям

ТК Звезда 01:46
Единоборства

Нурмагомедов пообещал бить Фергюсона «особенно сильно»

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как будет действовать против своего соперника американца Тони Фергюсона.
NewInform вчера в 19:32
Происшествия

В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела жертв извержения вулкана

Спасатели обнаружили тела шести жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд, сообщила полиция страны.
РИА Новости 12 декабря в 22:03
Политика

Врио губернатора Приангарья Кобзев посетил Тулун

RT на русском 01:13
Общество

Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube

РИА Новости вчера в 16:58
Энергетика

В «Нафтогазе» определились с ценами на газ с 1 января 2020 года

Цена на газ для промышленных предприятий с 1 января 2020 года будет снижена на 6,2-6,4 процента.
Новостной фронт вчера в 16:30
Общество

Российским туристам запретили ввозить в ЕС фрукты и овощи

В середины декабря 2019 года российские туристы не смогут ввозить в страны Европейского союза овощи и фрукты без специального фитосанитарного сертификата.
REGNUM вчера в 13:48
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Шеремет Павел
Российский, белорусский и украинский тележурналист, руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, впоследствии - «Первого канала». В дальнейшем работал на Общественном телевидении России. Коллега журналиста Дмитрия Завадского.
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