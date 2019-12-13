Происшествия
РЕН ТВПодозреваемую в убийстве Шеремета поместили под домашний арест
В Киеве суд отправил под круглосуточный домашний арест военного медика Яну Дугарь, подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
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Киевский суд отправил под домашний арест подозреваемую по делу об убийстве Шеремета
Интерфаксвчера в 08:20
Суд отправил под домашний арест подозреваемую в деле об убийстве Шеремета Дугарь
Известиявчера в 08:18
На Украине суд отправил под домашний арест одну из предполагаемых убийц Шеремета
Life.ruвчера в 07:55
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