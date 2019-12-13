В Киеве суд отправил под круглосуточный домашний арест военного медика Яну Дугарь, подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Подозреваемую в убийстве Шеремета поместили под домашний арест

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