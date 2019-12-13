Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВПодозреваемую в убийстве Шеремета поместили под домашний арест

В Киеве суд отправил под круглосуточный домашний арест военного медика Яну Дугарь, подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
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Суд в Киеве отправил под домашний арест подозреваемую в убийстве Шеремета

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Шеремет Павел
Российский, белорусский и украинский тележурналист, руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, впоследствии - «Первого канала». В дальнейшем работал на Общественном телевидении России. Коллега журналиста Дмитрия Завадского.
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