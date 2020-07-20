Происшествия
ТАССПодозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован. Песков руководил "Ростсельмашем" около 20 лет начиная с 1978 года.
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Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Общество
В РФПИ назвали способ остановить вторую волну пандемии в России
Запланированное на август массовое производство вакцины от COVID-19 в России может остановить вторую волну пандемии коронавирусной инфекции.
Известия 05:25
Культура
Вышел тизер сериала Федора Бондарчука и Паулины Андреевой «Псих»
Российская газета 05:49
Футбол
«Краснодар» уступил «Динамо» и потерял шансы на второе место в РПЛ
РИА Новости вчера в 15:46
Происшествия
В Саратове неизвестный «заминировал» вокзал
Сегодня, 20 июля, в Саратове неизвестный заявил об опасности совершения террористического акта на двух вокзалах.
Четвертая Власть 05:15
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Политика
В Кремле прокомментировали несанкционированные митинги в Хабаровске
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя несанкционированные митинги в Хабаровске, заявил, что региональные власти должны выстраивать постоянный, бесперебойный диалог с жителями, а чиновники должны работать четко.
РИА Новости 05:51
Футбол
«Сочи» может сыграть с «Крыльями Советов» смешанным составом
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, каким составом может сыграть команда, если матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» не будет отменён.
RT на русском 18 июля в 15:41
Армия и оружие
Украина «обнаружила» в глубинах Черного моря тайное оружие России
Россия тайно создает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
Газета.Ru 05:18
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском вчера в 06:16
Единоборства
Фигередо стал чемпионом наилегчайшего веса UFC, «задушив» Бенавидеса
Bookmaker-ratings.ru вчера в 00:36
Общество
В Тульской области число жертв коронавируса возросло до 182 человек
Число случаев смерти пациентов от заболевания, вызванного коронавирусом, увеличилось еще на четыре за минувшие сутки в Тульской области, 19 июля сообщает региональный оперативный штаб.
ИА Красная Весна вчера в 15:56
Политика
Канье Уэст провел первый митинг в рамках предвыборной кампании
Норт-Чарлстон, 20 июля 2020, 09:41 — REGNUM Зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США рэпер Канье Уэст провел свой первый предвыборный митинг.
REGNUM 02:41
Общество
На Среднем Урале обнаружено ещё 234 носителя коронавируса
Екатеринбург, 20 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Свердловской области за 19 июля подтверждено ещё 234 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 04:13
Общество
В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31
Футбол
«Боруссия» заключила контракт с 17-летним Беллингемом
Полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингем подписал контракт с дортмундской «Боруссией».
Спорт-Экспресс 05:32
Общество
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Российская газета 05:22
Футбол
«Урал» объявил об отставке Парфенова
Екатеринбургский "Урал" объявил об отставке главного тренера Дмитрия Парфенова.
Газета.Ru 05:28
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
На церемонии присутствовали лишь самые близкие и родные люди принцессы Беатрис, в частности королева Елизавета с супругом.
Дни24 вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Тата Бондарчук показала своего бойфренда
В конце прошлого года стало известно, что Сергей Бондарчук-младший развёлся с женой Татой.
Paparazzi.ru 02:43
Футбол
Тедеско объяснил поражение от «Зенита» в полуфинале Кубка России
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Кубка России с «Зенитом» (1:2).
Metaratings вчера в 14:07
Общество
Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Общество
В Австрии больных коронавирусом определяют собаки
В армии Австрии начали учить собак определять по запаху людей, зараженных COVID-19.
ПроТуймазы 02:21
Политика
Страны ЕС прервали переговоры по созданию антикризисного фонда
Лидеры стран Европейского союза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания пострадавшей от коронавируса экономики.
RT на русском 18 июля в 21:08
Наука
Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса
Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
Происшествия
Истязавший двухлетнего ребенка из-за «неприязни» россиянин задержан
В Дмитрове задержан 22-летний мужчина, подозреваемый в систематическом избиении двухлетнего пасынка.
Lenta.ru вчера в 13:05