По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован. Песков руководил "Ростсельмашем" около 20 лет начиная с 1978 года.

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

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