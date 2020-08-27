Подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом задержаны
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Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации
14 человек, подозреваемые в нападении на микроавтобус на трассе между Киевом и Харьковом, задержаны. Об этом в четверг сообщила пресс-служба местного отделения национальной полиции Украины. По данным правоохранителей, инцидент произошел около 19.10 в районе города Люботин.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
пресс-служба Харьковской области, по предварительным данным, в результате обстрела два человека получили ранения, они доставлены в больницу.
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Эхо Москвывчера в 14:02