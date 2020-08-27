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ФАН
ФАН

Подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом задержаны

14 человек, подозреваемые в нападении на микроавтобус на трассе между Киевом и Харьковом, задержаны. Об этом в четверг сообщила пресс-служба местного отделения национальной полиции Украины. По данным правоохранителей, инцидент произошел около 19.10 в районе города Люботин.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба Харьковской области, по предварительным данным, в результате обстрела два человека получили ранения, они доставлены в больницу.
Фонтанка.Рувчера в 13:49
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Известия

Задержаны 14 подозреваемых в нападении на автобус на трассе Киев–Харьков

Известия17:39
Эхо Москвы

Украинская полиция завела дело о хулиганстве после обстрела автобуса под Харьковом

Эхо Москвывчера в 14:02
Российская газета

По обстрелу автобуса под Харьковом задержаны 14 подозреваемых

Российская газетавчера в 16:59
РИА Новости

Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса на Украине

РИА Новостивчера в 15:39
Lenta.ru

После обстрела автобуса под Харьковом завели еще одно уголовное дело

Lenta.ruвчера в 15:52
RT на русском

После обстрела автобуса под Харьковом задержаны 14 человек

RT на русскомвчера в 15:35
РБК

Полиция завела дело о покушении из-за обстрела автобуса под Харьковом

РБКвчера в 16:11

В СМИ нашли сходство между отравлением Навального и бизнесмена Гебрева

Информацию об отравлении болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева запросили врачи берлинской клиники "Шарите", в которой в данный момент находится пребывающий в коме Алексей Навальный.
В СМИ нашли сходство между отравлением Навального и бизнесмена Гебрева
Neva.Todayвчера в 01:44
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Девятерых красноярских подростков подозревают в подготовке теракта

Девятерых красноярских подростков подозревают в подготовке теракта В Красноярске на обследование в психдиспансер помещены девять школьников, которые в переписке якобы обсуждали возможность совершения теракта, аналогичного тому, что произошел в 1999 году в американской школе "Колумбайн".
Коммерсантъ Новосибирск00:24
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COVID-вакцину «Вектора» зарегистрируют по ускоренной схеме

В России 11 августа зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 под названием «Спутник V». Минздрав уже выдал Центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационного исследования препарата.
Известия18:24
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США ввели санкции против разработчиков вакцины от коронавируса

26 августа 2020 года США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов, включая 48-й ЦНИИ Министерства обороны РФ, который участвовал в работе над вакциной от SARS-CoV-2.
Саминвесторвчера в 07:06
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В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 08:25
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