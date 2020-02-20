Происшествия
RT на русскомПодозреваемые в подготовке теракта в Керчи подростки арестованы
Расследованием подготовки терактов в образовательных учреждениях Керчи занимается специально созданная следственная группа. 18 февраля в ФСБ сообщили, что в Крыму пресечена подготовка терактов в образовательных учреждениях, задержаны два подростка из Керчи.
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СК ведет следствие еще в трех регионах России по делу о подготовке терактов в Керчи
ИА Крыминформвчера в 11:48
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Общество
Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Армия и оружие
Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе
Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Общество
Росимущество завершило приватизацию «Фирмы Мелодия»
Росимущество неоднократно пыталось приватизировать ФГУП, но сроки неоднократно переносились.
Космос
Встреча руководителей ЕКА и Роскосмоса запланирована на 12 марта
Встреча генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с главой Европейского космического агентства (ЕКА) Яном Вернером запланирована на 12 марта в Москве.
Общество
Правительство отреагирует на критику качества госуправления
Правительство отреагирует на критику качества госуправления Белый дом услышал критику Счетной палаты (СП) и намерен оптимизировать свою работу: на заседании правительства его глава Михаил Мишустин назвал «недопустимым» объем неиспользованных министерствами и ведомствами бюджетных средств и поручил Минфину и Минстрою вновь оптимизировать систему госзакупок.
Футбол
Тренер «Ливерпуля» ответил на письмо болельщика «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на письмо, адресованное ему 10-летним болельщиком "Манчестер Юнайтед" Дара Керли, как пишет Dailymail.
Происшествия
Коронавирус не выявлен у сбежавшей из Боткинской больницы пациентки
Врачи взяли анализы у петербурженки Аллы Ильиной, которая сбежала из инфекционной больницы имени Боткина.
Политика
NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы
Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Здоровье
Британским врачам разрешили не лечить расистов и сексистов
Раньше врачи могли отказать в оказании медицинской помощи только в том случае, если пациент проявлял агрессию.
Политика
В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму
Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Происшествия
Мужчина погиб при падении в шахту лифта в Саратовской области
Армия и оружие
Последствия обстрела украинскими карателями поселка Сигнальное
Алексей Смирнов, командир гуманитарного батальона «Ангел» опубликовал видео, где зафиксированы послествия очередного обстрела украинских карателей в прифронтовом поселке Сигнальное.
Происшествия
На Украине открыли два уголовных дела из-за беспорядков под Полтавой
Гаджеты
Sony представила очень странный смартфон Xperia L4
Компания Sony неожиданно представила смартфон Sony Xperia L4, который внешне похож на прошлогодний флагман Sony Xperia 1, так как он оснащен вытянутым экраном, тройной камерой и боковым сканером отпечатков пальцев.
Шоу-бизнес
Дочь Спилберга решила стать порнозвездой
Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»
Российский лыжник Александр Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур» в Норвегии.
Происшествия
Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель
В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Политика
Главы Евросоюза не достигли сделки по бюджету
В рамках саммита в Брюсселе лидеры стран Евросоюза не достигли соглашения по семилетнему бюджету.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Интернет
Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения
Происшествия
Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы
Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Армия и оружие
Новейшая российская «Булава» уступила 30-летнему американскому «Трезубцу»
Константин Сивков, военный эксперт, сообщил о том, что баллистическая ракета Р-30 «Булава-30», разработанная в России и принятая на вооружение 2 года назад, уступает 30-летней американской UGM-133A Trident II D5, известной как «Трезубец».
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Общество
Бизнес раскритиковал проект Минкомсвязи о регулировании «больших данных»
Поправки предполагают включит в законодательство такие новые термины «большие данные», «оператор больших данных» и «обработка больших данных».
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Происшествия
Российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы в Греции
Греческий суд вынес приговор двум российским морякам, которые были задержаны осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции.
Общество
Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes
Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes.
Армия и оружие
Хуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии
Фигурное катание
Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.
Киберспорт
Dying Light будет праздновать свою пятую годовщину четыре недели
Польская студия Techland ранее объявила, что в рамках празднования пятилетия зомби-боевика Dying Light проведёт четыре мероприятия, каждое из которых будет длиться неделю.