Футбол
MetaratingsПодозреваемые в расизме фанаты арестованы в Болгарии
Встреча отборочного этапа на Евро-2020 Болгария – Англия (0:6) дважды останавливалась из-за расистских выкриков болельщиков гостей. По данным СМИ, пятеро фанатов, подозреваемые в расизме, были задержаны полицейскими.
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Полиция Болгарии подозревает в расизме 15 болельщиков, 6 из них уже арестованы
Sport24.ruвчера в 10:44
В Болгарии арестовали фанатов, подозреваемых в расизме во время матча с Англией
Чемпионатвчера в 03:56
Пять болгарских болельщиков арестованы за расистские оскорбления игроков сборной Англии
Спорт-Экспрессвчера в 03:19
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Общество
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Газета.Ru 16:42
Культура
Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга
Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Культуромания 15:47
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В России появился новый бренд недорогих кнопочных телефонов
Dgl.ru 15 октября в 04:18
Политика
Спикер Рады отреагировал на призыв ООН закрыть сайт «Миротворец»
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал призыв зампреда мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамина Моро к украинским депутатам закрыть сайт "Миротворец".
РЕН ТВ 08:37
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 13:05
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 20:29
Футбол
Кокорин вышел на тренировку с основным составом «Зенита»
Нападающий Александр Кокорин принял участие в тренировке с основным составом санкт-петербургского «Зенита».
МК-Спорт 07:35
Шоу-бизнес
Дарья Жукова снова вышла замуж за миллиардера
Бывшая жена российского олигарха Романа Абрамовича, основательница музея «Гараж» Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, сообщают зарубежные СМИ.
Ридус 15:24
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым
Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Наука
Мумии поведали, чем болели люди в древности
Изучение болезней по мумиям превратилось в отдельную науку — палеопатологию, на службе которой имеются такие современные инструменты, как генетический анализ, компьютерная и магнитно-резонансная томография.
Pravda.Ru 10:49
Здоровье
Собянин открыл Центр здоровья семьи ГКБ им. Плетнева
Комсомольская правда 07:25
Общество
Как Кейт Миддлтон сыграла в крикет в Пакистане: яркие фото
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в Лахоре сыграла в крикет. Это национальная игра в Пакистане.
Газета Metro 06:44
Происшествия
В Курганской области полиция задержала главу профсоюза «Альянс врачей»
АН Между строк 04:06
Авто
В модельной линейке ГАЗа может снова появиться «Победа»
Автоновости дня 10:24
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета 01:30
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым
Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Piter.tv 10:59
Игры
Capcom решила вернуться к старым сериям игр
Японский разработчик и издатель Capcom объявил, что вернется к своим неиспользуемым франшизам.
CyberSport.ru 10:48
Происшествия
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета 17:59
Наука
До острова Наксос древние люди добрались уже 200 тысяч лет назад
Международная исследовательская группа во главе с учеными из канадского Университета МакМастера обнаружила доказательства того, что остров Наксос был заселен неандертальцами и более ранними людьми, по крайней мере, 200 000 лет назад, что на десятки тысяч лет раньше, чем считалось.
Полит.ру 04:00
Здоровье
В Магадане в 2019 году выявили 38 случаев рака груди
С января по сентябрь 2019 года в Магадане выявлено 38 случаев рака молочной железы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 00:44
Общество
Пенсионерам хотят увеличить единовременную выплату
В настоящее время пенсионеры могут получить единовременную выплату данной пенсии только в случае, если она не будет превышать 5% от общей суммы получаемой ими пенсии.
Primpress.ru 06:10
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Коммерсантъ 16:38
Армия и оружие
Турция и США договорились приостановить операцию в Сирии
Вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии на пять дней.
Lenta.ru 13:44
Армия и оружие
Появилось видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»
Как уточнили в российском военном ведомстве, стратегические подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей поразили баллистическими ракетами цели на полигонах «Кура» и «Чижа» в Архангельской области.
Известия 10:49
Происшествия
Убийца 9-летней девочки из Саратова ранее изнасиловал девушку
Misanec.ru 14 октября в 19:59
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Футбол
«Спорт-Экспресс»: арбитр Галимов прошел проверку на детекторе лжи
Последний раз в ФНЛ Галимов работал в апреле. В мае 2018 года проверку на полиграфе проходил азовский судья Артем Чистяков.
Бомбардир.ру 14:26