Футбол

MetaratingsMetaratingsПодозреваемые в расизме фанаты арестованы в Болгарии

Болгария — Англия
0 – 6
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 14 октября
Стадион «Васил Левски»
4′
Джордан Хендерсон
7′
Маркус Рэшфорд
20′
Росс Баркли
32′
Росс Баркли
45′+4′
Рахим Стерлинг
Георий Сармов
Божидар Краев
46′
Исмаил Иса
Галин Иванов
68′
69′
Рахим Стерлинг
72′
Росс Баркли
Мэйсон Маунт
73′
Рахим Стерлинг
Джейдон Санчо
76′
Маркус Рэшфорд
Каллум Уилсон
Вандерсон
Кристиян Малинов
76′
85′
Харри Кейн
Встреча отборочного этапа на Евро-2020 Болгария – Англия (0:6) дважды останавливалась из-за расистских выкриков болельщиков гостей. По данным СМИ, пятеро фанатов, подозреваемые в расизме, были задержаны полицейскими.
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