Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВПодозреваемые в убийстве биатлониста задержаны в Красноярске

Подозреваемые в убийстве спортсмена задержаны в Красноярске.
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Банк непрофильных активов «Траст» намерен продать тремя лотами весь пакет кумулятивных привилегированных акций «Русснефти», или 25% капитала нефтяной компании, следует из данных сайта Единой электронной торговой площадки.
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