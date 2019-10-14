Подозреваемые в убийстве спортсмена задержаны в Красноярске.

Подозреваемые в убийстве биатлониста задержаны в Красноярске

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