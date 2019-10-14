Происшествия
РЕН ТВПодозреваемые в убийстве биатлониста задержаны в Красноярске
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Подозреваемые в резонансном убийстве красноярского спортсмена задержаны
Городские новости. Красноярсквчера в 22:31
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Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Коммерсантъ вчера в 13:44
Происшествия
СМИ узнали о деле из-за миллиардного хищения на рынке форекс
Московская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества в отношении группы лиц, которые оказывали услуги форекс-дилеров.
РБК вчера в 23:23
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия вчера в 00:54
Футбол
Карасев рассудит матч 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом»
ТАСС Спорт вчера в 18:22
Политика
У Зеленского упал рейтинг на Украине
Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru вчера в 15:00
Общество
В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и протестующих
В аэропорту Барселоны Эль-Прат произошли столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии, сообщает El Pais.
РБК вчера в 15:43
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Газета.Ru вчера в 18:55
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета вчера в 11:42
Политика
Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии на переговоры
Президент России Владимир Путин, прибывший в Эр-Рияд с государственным визитом, приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, где проведет российско-саудовские переговоры.
ТАСС вчера в 07:34
Экономика
«Траст» продает акции «Русснефти» на 62 млрд рублей
Банк непрофильных активов «Траст» намерен продать тремя лотами весь пакет кумулятивных привилегированных акций «Русснефти», или 25% капитала нефтяной компании, следует из данных сайта Единой электронной торговой площадки.
Ведомости вчера в 18:01
Происшествия
Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
Ребенок получил ушибы при обрушении в жилой пятиэтажке в поселке Новонежино в Приморье, сообщил РИА Новости глава Шкотовского района Виктор Михайлов.
РИА Новости вчера в 22:01
Общество
В России завершился переход на цифровое телевещание
Россия в феврале 2019 года начала переходить с аналогового на цифровое телевещание. Отключение сигнала в регионах происходило поэтапно.
РИА Новости вчера в 12:43
Шоу-бизнес
Анна Курникова намекнула на свадьбу с Энрике Иглесиасом
Спортсменка Анна Курникова намекнула на свадьбу с испанским певцом Энрике Иглесиасом.
Культуромания вчера в 11:09
Общество
Гороскоп на 14 октября: знакам Зодиака стоит ждать перемен в жизни
Осень становится все прохладнее, а знакам Зодиака стоит ждать перемен в жизни.
Стерлеград 13 октября в 11:30
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
RT на русском вчера в 10:28
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru вчера в 12:35
Общество
Букеровская премия присуждена сразу двум писателям
Коммерсантъ вчера в 17:25
Происшествия
В Перми иномарка сбила пятерых детей на переходе
По имеющимся данным, автомобиль Mazda, завершая выезд с перекрестка, сбил пятерых 8-летних детей, которые начали переходить проезжую часть на зеленый сигнал светофора.
UsedCars.ru вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала Яне Рудковской свой завтрак
Ксения Собчак сделала выпад в сторону Яны Рудковской, обожающей демонстрировать свою еду. Ведущая не устояла и показала свой завтрак.
Актуальные Новости вчера в 04:51
Политика
Песков прокомментировал статью Суркова о «путинизме»
Представитель Кремля считает, что длительный опыт работы Владимира Путина на высших государственных должностях России заслуживает изучения со стороны политологов.
Газета.Ru вчера в 08:08
Здоровье
В тюменской горбольнице из-за инфекции закрыли целое отделение
В тюменской городской больнице одно из детских отделений закрыто на карантин из-за массового заражения норовирусной (острой кишечной) инфекцией.
Инфо24 вчера в 14:21
Наука
Кофе через день даст потрясающий результат. Как придать себе энергии унылой осенью
Автор блога A Life of Productivity Крис Бэйли рассказал, как получить от кофе максимум энергии с учетом науки.
Деловой квартал (Екатеринбург) вчера в 06:12
Космос
Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»
Источник в «Роскосмосе» сообщил, что госкорпорация планирует через 3-4 года отправить на Луну антропоморфного робота-лунохода, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 20:52
Хоккей
Овечкин и Кузнецов не уберегли «Вашингтон» от поражения «Колорадо»
Газета.Ru вчера в 20:01
Авто
В США на торги выставлен сгоревший дотла Ferrari 458
Discover24 вчера в 05:49
Кино
Зои Кравиц сыграет «Женщину-кошку» в новом «Бэтмене»
Звезда телесериала «Большая маленькая ложь» Зои Кравиц получила роль Селины Кайл в новом «Бэмене» режиссера Мэтта Ривза и сыграет вместе с Робертом Паттинсоном.
Телеканал 360° вчера в 20:19
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Газета.Ru вчера в 06:41
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M30s появился в России
Газета DAILY вчера в 14:14
Общество
Траур объявлен в Абакане после гибели мэра в аварии
Газета.Ru 00:11
Общество
В России расширят список жизненно важных лекарств
Перечень жизненно важных лекарств включает в себя 735 позиций. Расширенный список начнет действовать с января 2020 года.
EastRussia вчера в 09:19