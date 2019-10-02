Происшествия
Газета.RuПодозреваемые в убийстве полицейские из Саратовской области уволены
Руководство ГУМВД по Саратовской области уволило двух полицейских, которые подозреваются в убийстве пьяного мужчины на территории кладбища, а также их непосредственных руководителей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.
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В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
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Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
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Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
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Бывший специалист по программному обеспечению в американской компании Yahoo 34-летний Рейес Дэниэл Руис признался, что использовал свой рабочий доступ для взлома около 6 тысяч учетных записей пользователей сервиса, сообщается в пресс-релизе на сайте минюста США.
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Узбекистан прорабатывает вопрос присоединения к ЕАЭС
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял решение и прорабатывает вопрос присоединения Узбекистана к Евразийскому экономическому совету (ЕАЭС), сообщила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.
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ТАСС вчера в 10:04
Энергетика
«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца
Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца.
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Политика
На Украине расследуют массовую выдачу иностранных паспортов
Речь идет о выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям «западных и восточных областей» страны.
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В Совфеде оценили призыв сенаторов США к новым санкциям против России
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RT на русском 06:05
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Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»
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Ученые узнали, кто живет дольше: вегетарианцы или мясоеды
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Президент России Владимир Путин осудил атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии и призвал руководствоваться фактами, а не эмоциями в расследовании нападения.
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Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
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Политика
В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать условия и выйти на диалог
Главы самопровозглашенных республик назвали документ признанием Киевом права Донбасса самостоятельно решать свою судьбу и попросили президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать условия».
Известия 07:54
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В Сирии испытали российскую С-500
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Volkswagen сделает Skoda конкурентом для бюджетных Hyundai и Kia
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Шевченко согласился возглавить «Милан»
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Автобус и автомобиль загорелись после ДТП под Санкт-Петербургом
Оба транспортных средства после столкновения загорелись. Сообщается, что погиб водитель легкового автомобиля.
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