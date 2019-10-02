Руководство ГУМВД по Саратовской области уволило двух полицейских, которые подозреваются в убийстве пьяного мужчины на территории кладбища, а также их непосредственных руководителей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

Подозреваемые в убийстве полицейские из Саратовской области уволены

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