Происшествия

Москва 24Москва 24Подозреваемый признался в убийстве девочки в Саратове

Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове признал свою вину. Мужчина заявил на допросе, что совершил преступление из-за гаража. На сайте СК РФ говорится, что несколько месяцев назад 35-летний мужчина приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно присвоил помещение.
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Светлана Петренко
Согласно этим показаниям, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел им. Девятого октября во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая. Она поинтересовалась, его ли это гараж.
— Светлана ПетренкоРИА Новости 06:41

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