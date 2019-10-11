Согласно этим показаниям, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел им. Девятого октября во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая. Она поинтересовалась, его ли это гараж.

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Подозреваемый признался в убийстве девочки в Саратове

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