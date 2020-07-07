Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, задержанный во вторник в Москве, не признал в суде вину в государственной измене.

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Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, подозреваемый в государственной измене, не считает себя виновным, передает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда. "Вины не признаю", — заявил Сафронов на входе в зал заседаний.

Подозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» не признал вину

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