Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПодозреваемый в нападении на Лондонском мосту был судим за терроризм

Подозреваемый в нападении на прохожих с ножом на Лондонском мосту был ранее судим за преступления, связанные с терроризмом, сообщается на сайте лондонской полиции. Он был осужден в 2012 году, а в декабре 2018 года вышел из тюрьмы.
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Скотланд-Ярд установил личность подозреваемого в нападении на Лондонском мосту

Эхо Москвывчера в 23:04

Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту

РИА Новостивчера в 21:09

Установлена личность устроившего теракт на Лондонском мосту

Газета.Ruвчера в 17:23

Полиция установила личность террориста, устроившего резню в Лондоне

Life.ruвчера в 21:31

Подозреваемый в теракте на Лондонском мосту оказался связан с террористами

Lenta.ruвчера в 19:43

Reuters: полиция назвала имя подозреваемого в совершении теракта в Лондоне

ТАССвчера в 20:11

Названо имя подозреваемого в совершении теракта в Лондоне

Известиявчера в 21:39
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Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

Газета.Ru вчера в 21:38
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:33
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Слуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения «Витесса»

Сразу после поражения от «Херенвена» Леонид Слуцкий объявил о решении покинуть пост главного тренера «Витесса».
РБК вчера в 17:01
Общество

31 декабря может стать выходным, но не в этом году

Часть депутатов предлагает сделать 31 декабря выходным.
Вести.Ru 28 ноября в 13:15
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Представлен умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition

Компания Xiaomi анонсировала новый телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition.
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Происшествия

Власти Москвы охарактеризовали семью погибшей второклассницы

Восьмилетняя девочка свела счеты с жизнью после того, как мать обнаружила у нее в телефоне переписку с мужчиной — он присылал ей свои интимные фотографии и взамен просил от школьницы такие же.
Московский Комсомолец вчера в 03:57
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В Китае предупредили о затаившейся ядерной державе

В мире затаилась ядерная держава, которая долгое время не привлекала к себе внимания, — Япония.
Lenta.ru 00:26
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Гоген Солнцев прокомментировал госпитализацию пожилой жены

iReactor 27 ноября в 17:50
Политика

Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма

Американская корпорация Apple решила пересмотреть политику обозначения в своих приложениях «спорных» границ и территорий после того, как в сервисе «Погода» Крым начал отображаться российским.
Известия вчера в 23:53
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В результате погибли все, кто находился в легковом автомобиле - двое взрослых и трое детей.
Российская газета вчера в 22:11
Экономика

«Газпром» признал большие проблемы с продажей газа Европе

Чистая выручка «Газпрома» от продажи газа в Европу и другие страны дальнего зарубежья за первые девять месяцев 2019 года упала на 242 миллиарда рублей, или на 12 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru вчера в 05:18
Биатлон

Кубок мира по биатлону стартует в Эстерсунде 30 ноября

Для россиян стартовые спринты первого этапа Кубка IBU накануне в норвежском Шушене завершились без медалей.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 07:35
Экономика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
РБК вчера в 17:12
Футбол

Златан Ибрагимович: Мог бы играть за «Милан» до 50 лет

Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:59
Спорт

Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
RT на русском вчера в 07:28
Технологии

Стартовала подготовка к идентификации смартфонов по IMEI в России

Сотовые операторы Tele2, "Мегафон", "Билайн" начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI совместно с Россвязью.
МонаВиста вчера в 10:43
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия 27 ноября в 13:25
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru 28 ноября в 18:42
Футбол

Виллиан продолжает ждать от «Челси» предложение по новому контракту

Полузащитник «Челси» Виллиан отметил, что клуб еще не вступал с ним в переговоры по продлению контракта.
Матч ТВ 28 ноября в 18:54
Политика

CNN: украинские власти могут начать выгодные для Трампа расследования

Украинские власти с целью улучшения отношений между Вашингтоном и Киевом могут объявить о начале расследований, которые были бы выгодны президенту США Дональду Трампу.
ТАСС вчера в 21:37
Политика

Раскрыты несбывшиеся планы США по присутствию в Крыму

Газета.Ru вчера в 06:54
Политика

Украине предрекли гибель из-за газа

По мнению эксперта, именно голубое топливо может привести к «гибели Украины», так как страна слишком «привязалась к газовой трубе».
Известия вчера в 15:41
Политика

В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

Украину может ждать непростая зима, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в интервью телеканалу RT.
РИА Новости вчера в 21:45
Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

Мэр Кемерово Илья Середюк в беседе с "Газетой.Ru" выразил надежду, что купленная за 18 миллионов рублей ель еще долго не потребует замены.
РИА Новости 28 ноября в 05:50
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 28 ноября в 03:43
Экономика

«Газпром» планирует направлять 50% прибыли на дивиденды с 2022 года

«Газпром» намерен выплачивать 50% дивидендов от скорректированной прибыли по МСФО в 2022 году, сообщается в презентации (.pdf) к конференции для инвесторов, которая запланирована на 5 декабря.
Коммерсантъ вчера в 09:32
Политика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с Россией по транзиту газа

Европейская комиссия станет посредником в переговорах Украины и России по газу, заявили в «Нафтогазе».
Московский Комсомолец вчера в 12:11
Технологии

Сбой произошел в работе Twitter

Пользователи со всего мира пожаловались на сбой в работе Twitter. Об этом сообщил портал Downdetector.
Телеканал 360° 00:01
Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

REGNUM вчера в 05:14
Политика

Медведев распорядился создать «Большую российскую энциклопедию»

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании Национального научно-образовательного центра "Большая российская энциклопедия".
РИА Новости вчера в 14:48
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