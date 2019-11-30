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КоммерсантъПодозреваемый в нападении на Лондонском мосту был судим за терроризм
Подозреваемый в нападении на прохожих с ножом на Лондонском мосту был ранее судим за преступления, связанные с терроризмом, сообщается на сайте лондонской полиции. Он был осужден в 2012 году, а в декабре 2018 года вышел из тюрьмы.
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Скотланд-Ярд установил личность подозреваемого в нападении на Лондонском мосту
Эхо Москвывчера в 23:04
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