Происшествия
RT на русскомПодозреваемому в нападении на Памфилову предъявили обвинение
Следственный комитет России предъявил обвинение мужчине, подозреваемому в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Следствие просит арестовать обвиняемого до 6 ноября.
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Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
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Недавно компания позволила отображать уведомления c Android-смартфона на компьютере, а теперь добавила функцию звонком в приложение Your Phone.
Ридус 06:14
Политика
Миллер назвал основной вопрос переговоров по газу с Украиной
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с российским президентом Владимиром Путиным назвал главный вопрос поставок газа между Россией и Украиной.
Газета.Ru 08:45
Теннис
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open
ToDay News Ufa вчера в 21:08
Общество
Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Коммерсантъ 07:32
Происшествия
Охрана задержала 17 человек на режимном объекте Роскосмоса
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в состав Роскосмоса) за два дня, 7 и 8 сентября, задержала 17 человек.
Телеканал 360° вчера в 06:48
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, договариваясь об обмене удерживаемыми лицами, вели конструктивный и вежливый диалог.
ТАСС 06:44
Политика
В Кремле оценили обмен задержанными между Россией и Украиной
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на обмен удерживаемых лиц между российской стороной и Украиной.
Газета.Ru 06:39
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Культура
Гастрономический фестиваль «Елецкий пир» пройдет в Липецкой области
Традиционный гастрономический фестиваль "Елецкий пир" пройдет 14 сентября в селе Казаки Елецкого района Липецкой области, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.
РИА Новости 09:12
Происшествия
Осужденный за вымогательство лидер преступной России захотел на волю
Лидер преступного мира России Захарий Калашов (Шакро Молодой), осужденный за вымогательство, в ближайшее время планирует условно-досрочно освободиться из тюрьмы.
Lenta.ru 09:16
Экономика
Рынок труда улучшился во всех регионах РФ, кроме Хакасии
Согласно исследованию агентства «Прайм», рынок труда по итогам 2018 года улучшился во всех регионах России, кроме Республики Хакасия.
Коммерсантъ 04:13
Финансы
Россия снизила зависимость от США и заработала миллиарды долларов
Россия за последнее десятилетие в четыре раза увеличила свои золотые резервы и заработала миллиарды долларов благодаря росту стоимости драгоценного металла до шестилетнего максимума.
Lenta.ru 07:20
Политика
Зеленский заявил о готовности к встрече в нормандском формате
По словам министра, Зеленский готов провести встречу в текущем месяце, не дожидаясь декабря.
Газета.Ru 08:03
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Политика
В России могут ввести новый православный выходной
Госдума 10 сентября рассмотрит законопроект, который может сделать выходными днями понедельники после Пасхи.
Рамблер 08:13
Шоу-бизнес
Гуф признался Кети Топурии в любви в день ее рождения
Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, опубликовал на своей странице в Instagram трогательный пост.
RuNews24.ru 05:10
Политика
На выборах в России побеждают все действующие главы регионов
Результаты обработки почти всех протоколов в единый день голосования 8 сентября показали, что временно исполняющие обязанности руководителей и действующие главы российских регионов сохранили свои места по итогам выборов.
FreeNews-Volga 04:58
Общество
Минтруд хочет предоставить бесплатную парковку инвалидам III группы
Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 05:11
Политика
Россия предложила ЮНЕСКО учредить премию имени Менделеева
Россия подала в ЮНЕСКО заявку на учреждение премии имени Менделеева.
Известия 08:12
Политика
В посольстве США на Украине заявили о непризнании выборов в Крыму
Посольство США на Украине заявило о непризнании выборов, которые были проведены на территории Крыма.
RT на русском 06:56
Происшествия
Умер мальчик, спасший дедушку из горящей бани в Карелии
В ожоговом центре в Нижнем Новгороде скончался шестилетний мальчик из Карелии, получивший 90 процентов ожогов тела и ожоги верхних дыхательных путей.
Российская газета 05:36
Происшествия
Молодой Алибаба изнасиловал 83-летнюю пенсионерку в Ленобласти
По заявлению потерпевшей сотрудниками полиции задержан подозреваемый – 29-летний местный житель, уроженец Азербайджана по имени Алибаба.
Konkretno.ru 01:42
Общество
Пользователи YouTube не оценили песню Тимати и Гуфа о Москве
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города на YouTube, посмотрели более 2,6 миллиона человек, к полудню понедельника он собрал 812 тысяч дизлайков против 60 тысяч лайков.
РИА Новости 05:33
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08