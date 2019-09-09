Следственный комитет России предъявил обвинение мужчине, подозреваемому в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Следствие просит арестовать обвиняемого до 6 ноября.

Подозреваемому в нападении на Памфилову предъявили обвинение

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