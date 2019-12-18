Происшествия
РБКПодозреваемый в насилии над дочерью житель Ленобласти не признал вину
Подозреваемый в насилии над несовершеннолетней дочерью в Гатчинском районе Ленинградской области не признал вину, сообщает ТАСС. «Я не виновен», — заявил мужчина перед заседанием Гатчинского городского суда.
Читать в источнике
Оценить67
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 15:13, Ашберн
Политика
Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными
Представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами во время переговоров в Минске.
Общество
Российский бизнесмен предложил уволить 25 млн человек
Один из крупных российских предпринимателей, входящий в рейтинг Forbes, предложил уволить «ненужных» сотрудников.
Шоу-бизнес
33-летняя Анна Грачевская показала результат очередной пластики
33-летняя Анна Грачевская посетила медицинское заведение для очередной пластики.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус и Гарик Харламов впервые вышли в свет после скандала
Примечательно, что пара впервые вышла в свет после громкого скандала, связанного с картиной "Текст", и слухов о расставании.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве
Как отмечается, 19 декабря с 00.00 часов до 21.00 мск в Москве ожидается ветер порывами до 22 м / с. Москвичей призвали не укрываться и не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.
Политика
Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
Религия
Никола зимний: как отмечать праздник, посвященный святому Чудотворцу
19 декабря православные верующие отмечают день памяти Николая Чудотворца.
Политика
Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил готовность выступить в Конгрессе в рамках процедуры импичмпента Трампа
Непосредственно голосование ожидается после 2 ночи по Москве.
Музыка
«Человек Кадырова»: правду о Тимати рассказал Умар Джабраилов
Умар Джабраилов рассказал Би-Би-Си о подробностях инцидента, который стал, по его мнению, однозначным свидетельством того, что рэпер Тимати - Тимур Юнусов – с 2008 года находится под покровительством Рамзана Кадырова.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии возросло до 13 человек
Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе «Кола» в Республике Карелия возросло до 13 человек.
Футбол
Марадона назвал лучшего футболиста в истории
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в число самых высокооплачиваемых блогеров
Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров.
Футбол
«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира
Политика
«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией
Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
Армия и оружие
В Сирии повторно испытали российские Су-57
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
Здоровье
Медики посоветовали женщинам избегать рождения детей после 40 лет
Именно поэтому медики посоветовали женщинам избегать рождения детей после 40 лет.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Гаджеты
Появились детальные изображения PlayStation 5 и DualShock 5
Графический дизайнер Джузеппе Спинелли (Giuseppe Spinelli) под ником Snoreyn, воссоздал реалистичные изображения девкита PlayStation 5 и джойстика DualShock 5. За основу были взяты ранее опубликованные чертежи ресурса Letsgodigital.
Футбол
«Эвертон» до выходных утвердит Анчелотти в качестве главного тренера
Итальянский тренер Карло Анчелотти возглавит «Эвертон». Специалист будет утвержден в этой должности до выходных.
Армия и оружие
Асад обвинил США в продаже нефти с сирийских месторождений
Президент Сирии Башар Асад заявил, что США продают Турции нефть с захваченных ими сирийских месторождений, Анкара тем самым является соучастником Вашингтона.
Общество
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Гаджеты
Российская компания сделала телефон для военных
У INOI 244Z конструктивно не предусмотрены камера и диктофон, нет Bluetotth и возможности доступа интернет, что позволяет его использовать в армии России.
Гаджеты
Процессоры AMD Renoir для ноутбуков предложат интегрированную графику Vega 13
Что касается семейства мобильных гибридных процессоров AMD Renoir, то в него войдёт восемь моделей с уровнем TDP в 15 Вт и ещё шесть более мощных моделей с TDP в 45 Вт. Среди более мощных чипов будут присутствовать модели со встроенной графикой, включающей 8 или 9, 10 или 11 и 12 или 13 вычислительных блоков.
Космос
Как проходил первый полет к Плутону
Как сказал Алан в тот день, если в команде "Новых горизонтов" кто-то был атеистом до этого происшествия, то в этот момент они, возможно, обратились в какую-либо веру.
Политика
Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина
Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
Наука