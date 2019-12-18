Происшествия

РБКРБКПодозреваемый в насилии над дочерью житель Ленобласти не признал вину

Подозреваемый в насилии над несовершеннолетней дочерью в Гатчинском районе Ленинградской области не признал вину, сообщает ТАСС. «Я не виновен», — заявил мужчина перед заседанием Гатчинского городского суда.
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Суд арестовал многодетного Мэнсона из Гатчины на 2 месяца

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В Ленинградской области арестовали отца, подозреваемого в изнасиловании дочери

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Суд арестовал жителя Ленинградской области, подозреваемого в изнасиловании дочери

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Суд арестовал подозреваемого в педофилии из дома-арсенала

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В Гатчине многодетного отца арестовали по громкому делу о педофилии

РИА Новости06:55

Многодетного отца-насильника Андрея Бовта арестовали на два месяца

Московский Комсомолец06:59
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Политика

Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными

Представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами во время переговоров в Минске.
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Российский бизнесмен предложил уволить 25 млн человек

Один из крупных российских предпринимателей, входящий в рейтинг Forbes, предложил уволить «ненужных» сотрудников.
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РБК вчера в 09:51
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Шоу-бизнес

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Примечательно, что пара впервые вышла в свет после громкого скандала, связанного с картиной "Текст", и слухов о расставании.
Комсомольская правда 08:15
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
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Как отмечается, 19 декабря с 00.00 часов до 21.00 мск в Москве ожидается ветер порывами до 22 м / с. Москвичей призвали не укрываться и не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.
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Политика

Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
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Никола зимний: как отмечать праздник, посвященный святому Чудотворцу

19 декабря православные верующие отмечают день памяти Николая Чудотворца.
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Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил готовность выступить в Конгрессе в рамках процедуры импичмпента Трампа

Непосредственно голосование ожидается после 2 ночи по Москве.
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Умар Джабраилов рассказал Би-Би-Си о подробностях инцидента, который стал, по его мнению, однозначным свидетельством того, что рэпер Тимати - Тимур Юнусов – с 2008 года находится под покровительством Рамзана Кадырова.
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Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе «Кола» в Республике Карелия возросло до 13 человек.
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Марадона назвал лучшего футболиста в истории

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Пятилетняя россиянка вошла в число самых высокооплачиваемых блогеров

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров.
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Армия и оружие

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Именно поэтому медики посоветовали женщинам избегать рождения детей после 40 лет.
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В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

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Графический дизайнер Джузеппе Спинелли (Giuseppe Spinelli) под ником Snoreyn, воссоздал реалистичные изображения девкита PlayStation 5 и джойстика DualShock 5. За основу были взяты ранее опубликованные чертежи ресурса Letsgodigital.
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Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
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Российская компания сделала телефон для военных

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Что касается семейства мобильных гибридных процессоров AMD Renoir, то в него войдёт восемь моделей с уровнем TDP в 15 Вт и ещё шесть более мощных моделей с TDP в 45 Вт. Среди более мощных чипов будут присутствовать модели со встроенной графикой, включающей 8 или 9, 10 или 11 и 12 или 13 вычислительных блоков.
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Как сказал Алан в тот день, если в команде "Новых горизонтов" кто-то был атеистом до этого происшествия, то в этот момент они, возможно, обратились в какую-либо веру.
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